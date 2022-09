Xiaomi 13 Pro: avvistato dal vivo? (FOTO)

In queste ore è appena apparsa in rete la prima immagine ufficiosa del nuovo Xiaomi 13 Pro, il flagship di inizio anno della compagnia cinese. La foto ha rivelato anche le specifiche chiave del device stesso. Scopriamo ora tutto quello che c’ è da sapere.

Come detto in più occasioni, probabilmente, la line-up Xiaomi 13 potrebbe essere composta da due modelli: uno standard e un Pro. Non ci sarà la versione X, a quanto pare. Mentre il primo sarà compatto, il secondo sarà più grande, con dimensioni generose. Adesso, prima del debutto di novembre, è emersa un’immagine che raffigura un prototipo del device. La foto sta facvendo il giro del web.

Xiaomi 13 Pro: ecco tutto quelloo che sappiamo

È vero che l’immagine sta facendo il giro del web, ma noi ad oggi non possiamo verificare l’eventuale veridicità della stessa. Intanto, prendendo per buono quanto si osserva, notiamo che Xiaomi 13 Pro potrebbe presentare uno schermo con foro per la selfiecam, bordi curvi e un pannello AMOLED Samsung E6 da ben 6,7 pollici. Non di meno, lo schermo dovrebbe offrire una risoluzione 2K e il refresh rate adattivo. Il nome in codice di questo smartphone dovrebbe essere “Nuwa” e il suo numero di modello 2210132C.

Sotto la scocca dovremmo trovare un processore con otto core da 3.0 GHz; altro non è che il futuro Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm ancora da conoscere. Completerà il tutto la skin MIUI 13 basata su Android 12, 12 GB di RAM e fino a 3 GB di RAM virtuale. Fast charge da 120W, wireless charging da 50W e non solo. La batteria sarà da 5000 mAh e il comparto fotografico sarà composto da tre sensori, aventi tutti una risoluzione da 50 Megapixel.

Se volete fare oggi un buon affare, vi consigliamo Xiaomi 12 a soli 547,00€ su Amazon; è un’offerta davvero intrigante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.