Xiaomi 13: lo schermo avrà una risoluzione 1,5K

Secondo quanto si apprende, sembra che lo schermo del futuro flagship Xiaomi 13 disporrà della risoluzione 1,5K. Ecco cosa è emerso in queste ore online.

Xiaomi 13: ecco gli ultimi dettagli sullo schermo

Si pensa infatti che la nuova ammiraglia del brand asiatico sia il famigerato Xiaomi 13 di cui abbiamo letto fino ad oggi. La formazione includerà solo due modelli, al contrario dell’anno scorso che ne abbiamo visti tre. Avremo Xiaomi 13 e 13 Pro, ma nessuna iterazione X.

Da tempo apprendiamo che la compagnia potrebbe svelare le nuove ammiraglie dopo lo Snapdragon Summit del 2022. Il lancio infatti, è previsto per dicembre dopo una presentazione a novembre. Non di meno, l’insider Digital Chat Station ha appena riferito un interessante leak riguardante lo schermo del modello base della gamma di flagship.

Giusto come “remind me“, Xiaomi 12, lanciato a dicembre scorso, è uno smartphone potentissimo ma compatto, con schermo AMOLED da 6,28 pollici FullHD+ e refresh rate a 120 Hz. Il nuovo modello sarà ancora compatto ma il pannello dovrebbe essere più grande: OLED da 6,36” con cornici super sottili. Non si sa se sarà piatto/flat o meno. Magari sì, e solo il Pro continuerà ad essere curvo. Staremo a vedere. Il tipster ha aggiunto che sarà un prodotto con risoluzione 1K o 1,5K, proprio come lo schermo del Redmi K50 Ultra. Sotto la scocca ci sarà uno Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da memorie RAM super veloci di tipo LPDRR5, storage UFS 3.1 e non solo. La vera novità poi risiederà nel comparto fotografico che, come la serie 12S, sarà coadiuvato dal supporto software/hardware di Leica, noto costruttore di lenti tedesco.

