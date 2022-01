Xiaomi 12 richiama una vecchia gloria del passato

Xiaomi ha rilasciato le nuove ammiraglie, la variante compatta da 6,1 pollici e l'iterazione Pro super prestante con schermo da 6,7 pollici. Tuttavia, tra tutti i suoi flagship della serie digitale, il Mi 6 sembra essere il più classico dei device. Questo era uno smartphone a schermo piccolo con display da 5,15 pollici. Ad oggi, oltre due milioni di persone lo utilizzano ancora nonostante la sua età (quasi 5 anni). In effetti, secondo quanto riportato da piattaforme di trading di seconda mano come Xianyu, il prezzo dell'usato di questo terminale è più elevato di quello del Mi 8.

Xiaomi 12 è pensato per chi usa ancora il Mi 6

Il nuovo Xiaomi 12 è pensato proprio per i vecchi possessori di Mi 6; questo dispositivo si presenta infatti come uno dei pochi flagship compatti al mondo. Mentre il secondo è dotato di un display da 5,15 pollici, il nuovo modello utilizza uno schermo da 6,28, tuttavia, la sensazione al tatto di questi smartphone è sostanzialmente la stessa.

La società è stata in grado di inserire un grande display in un piccolo corpo grazie alla tecnologia avanzata, anche perché la versione 2022 non utilizza le grandi cornici viste sul modello di anni or sono.

Possiamo comprendere l'insignificante aumento di lunghezza, spessore e peso dell'ammiraglia 2021 rispetto al Mi 6. Questo perché la nuova ammiraglia utilizza una batteria più grande da 4500 mAh mentre il Mi 6 viene fornito con una batteria da 3350 mAh.

Secondo il CEO di Xiaomi, Lei Jun, “… la sensazione è la stessa di Mi 6 e il piccolo schermo è assolutamente perfetto“. Lei Jun ha affermato che è molto difficile realizzare un flagship di fascia alta di piccole dimensioni. Questo perché è difficile racchiudere così tante funzioni di punta in un corpo compatto. Ad oggi, pochi OEM di telefonia mobile realizzano gadget di punta dallo schermo piccolo.

Molti smartphone a schermo piccolo generalmente abbandonano le funzioni di punta come la ricarica rapida, la fotocamera, lo stereo e la ricarica wireless. Questo è il motivo per cui i cellulari di piccolo schermo sono spesso “non popolari”.

Lei Jun crede fermamente che le dimensioni ridotte dello Xiaomi 12 siano proprio ciò che gli utenti desiderano. Ha anche affermato che la serie è ufficialmente pronta a sfidare iPhone 13 di Apple.