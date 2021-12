Xiaomi Mi 6 con la MIUI 13? È proprio vero, anche se...

Xiaomi Mi 6 si aggiorna alla MIUI 13 grazie a una custom ROM annunciata in queste ore su Weibo. È proprio vero: il tanto amato e popolare smartphone compatto del 2017, è stato protagonista di un esperimento di modding che gli ha concesso una seconda rinascita con la personalizzazione Android di Xiaomi annunciata qualche ora fa assieme a Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X.

Xiaomi Mi 6 monta la MIUI 13 grazie a una custom ROM

Lanciato più di 4 anni fa con la MIUI 8 e aggiornato fino alla MIUI 11, l'utente @Amktiao ha deciso di rendergli omaggio pubblicando una particolare versione della MIUI 13 appositamente ottimizzata per funzionare al meglio sull'hardware dello smartphone di Xiaomi. Arrivata alla sua terza versione, la custom ROM per Xiaomi Mi 6 supporta tutti i sensori presenti sul device, il riconoscimento della impronta, migliora i frame e l'esperienza utente generale.

Ovviamente per installare la custom ROM è necessario disporre di una custom recovery come la TWRP e una certa manualità con il flash delle immagini di sistema; nulla di così difficile per chi ha intenzione di dare una seconda chance a un device che CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha rivelato essere uno dei migliori mai realizzati dalla compagnia e con ancora oggi più di 2.15 milioni di utenti rimasti fedeli allo smartphone.