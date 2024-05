Samsung Galaxy S23 Ultra, a questo prezzo è sempre un BEST BUY (-41%)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra continua ad essere uno dei migliori smartphone su cui puntare nella fascia alta del mercato, garantendo un prezzo nettamente inferiore rispetto al Galaxy S24 Ultra ma, nello stesso tempo, proponendo ottime specifiche tecniche e prestazioni eccellenti.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Galaxy S23 Ultra 8/256 GB con un prezzo scontato di 869 euro e uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’acquisto può avvenire anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Lo sconto è valido solo per poche unità e solo per un breve periodo.

Samsung Galaxy S23 Ultra: l’offerta è giusta

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è dotato di un comparto tecnico completo e oggi presenta un rapporto qualità/prezzo al top del mercato. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy oltre a 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone include un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI.

