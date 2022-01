Xiaomi 12: SOLD OUT in soli cinque minuti

La serie Xiaomi 12 composta dal modello standard, dalla variante 12 Pro e dall'economica 12X è stata messa in vendita per la prima volta ieri in Cina; la società ha registrato guadagni per un valore di 1,8 miliardi di Yuan (~ $ 283 milioni) in soli cinque minuti attraverso i canali offline e online.

Xiaomi 12 è un successo

L'OEM cinese ha adottato una nuova strategia per la sua linea di punta quest'anno e ha rilasciato un flagship premium compatto per la prima volta da anni. Questo prodotto è stato accompagnato da una variante Pro, che è il vero fiore all'occhiello della gamma, e dallo Xiaomi 12X più economico, il quale è stato progettato e valutato in modo molto intelligente, mirando a coloro che cercano un'esperienza di punta dell'azienda senza spendere una fortuna. Presto poi, arriverà anche un modello Ultra. In precedenza si diceva che sarebbe stato rilasciato lo stesso giorno del resto dei suoi fratelli, ma il suo debutto ora sembra essere programmato per l'inizio del 2022, probabilmente insieme all'arrivo sul mercato internazionale.

Per fare un confronto, la gamma dell'anno scorso comprendeva Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra e questi sono stati lanciati separatamente in Cina. Tutti i terminali avevano le stesse dimensioni dello schermo di 6,81 pollici e quindi avevano completamente perso gli acquirenti che cercavano qualcosa di più utilizzabile con una sola mano. Questa mancanza è stata ora risolta con la serie Xiaomi 12.

Il prezzo dei nuovi modelli parte da 3.199 Yuan ($ 502) per la variante da 8 + 128 GB dello Xiaomi 12X e raggiunge i 5.399 CNY ($ 848) per la variante da 12 GB + 256 GB dello Xiaomi 12 Pro. La via di mezzo ideale è il modello vanilla che parte da CNY 3.699 ($ ​​580).

Attendiamo informazioni ufficiali dal marchio in merito al debutto europeo.