Samsung Galaxy A55 è in offerta su Amazon, ora è un VERO AFFARE (-130€)

È il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy A55. Lo smartphone di Samsung, vero e proprio punto di riferimento della fascia media, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon con prezzo scontato di 369 euro invece di 499,90 euro. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A55: ora è il mid-range da prendere

Il Samsung Galaxy A55 è uno dei migliori smartphone di fascia media e può contare sul SoC Exynos 1480, realizzato con processo produttivo a 4 nm, che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.000 mAh.

Da notare che lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici, con un pannello dotato di risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 14 con aggiornamenti garantiti fino ad Android 18.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Samsung Galaxy A55 con un prezzo scontato di 369 euro, anziché 499,90 euro. Lo smartphone è disponibile con uno sconto di 130 euro rispetto al prezzo di listino, confermandosi un vero e proprio best buy. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e solo per alcune colorazioni.