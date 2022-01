Xiaomi 12 Pro sta per arrivare anche da noi, finalmente

La variante Global del prossimo smartphone Xiaomi 12 Pro è apparsa sul sito Web di benchmarking Geekbench e sul database HTML5. Nel dicembre dello scorso anno, il produttore cinese di smartphone ha lanciato i flagship della serie 12 nel suo paese d'origine. Ora, pare che si stia preparando per il lancio globale imminente della serie. Fughe di notizie passate suggeriscono che questi nuovi device verranno lanciati a livello globale a febbraio o marzo.

Xiaomi 12 Pro: cosa aspettarci?

Non molto tempo fa, lo Xiaomi 12X ha fatto la sua comparsa sul sito Web di certificazione della conformità dell'UE. Allo stesso modo, la variante globale del modello standard di Xiaomi 12 è passata attraverso il sito Geekbench all'inizio di questo mese. A ulteriore conferma dell'imminente arrivo della gamam di top di punta Xiaomi, il 12 Pro è ora arrivato su Geekbench edè anche è stato avvistato sul sito di benchmarking HTML 5. Porta con sé il numero di modello 2201122G. Avrà, sotto la scocca, l'ultimo sistema operativo Android 12 con MIUI 13 in cima. Inoltre, l'elenco conferma che il telefono conterrà un potente SoC Snapdragon 8 Gen 1 sotto il cofano. La velocità di clock di questo processore sarà fino a 3GHz. Inoltre, verrà spedito con 12 GB di RAM. Tuttavia, Xiaomi potrebbe introdurre una variante da 8 GB di RAM al debutto.

Come accennato, il super flagship è attualmente disponibile in Cina, dove viene fornito con un display AMOLED E5 da 6,73 pollici. Questo schermo gigantesco offre una risoluzione 2K+, abbinata all'HDR10+ e alla luminosità di 1500 nits. A parte questo, il display ha una certificazione Dolby Vision. Inoltre, il pannello LTPO 2.0 del telefono consente di passare da 1 Hz a 120 Hz.

A parte questo, il 12 Pro viene fornito con un massimo di 12 GB di RAM e offre 256 GB di capacità di archiviazione integrata. Sul compato fotografico, il telefono ospita una lente principale Sony IMX 707 da 50 MP con OIS sul retro. Inoltre, l'isola della cameera montata sul retro è dotata di un teleobiettivo da 50 MP e un sensore ultra grandangolare da 50 MP con FoV di 115 gradi. La batteria è da 4.600 mAh e supporta la ricarica wireless inversa da 10 W, la wireless charge da 50 W e un'impressionante ricarica rapida cablata da 120 W.