Xiaomi 12 Pro: una versione con Snapdragon 8 Gen 1 Plus, pare

Si vocifera che Xiaomi stia lavorando ad un nuovo flagship (in realtà sarebbe sempre lo Xiaomi 12 Pro) con all'interno la versione più recente del SoC di punta di Qualcomm, il futuro Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Xiaomi 12 Pro Plus? 12 Pro 2? Come si chiamerà?

Un “derivato” dello Xiaomi 12 Pro è in fase di sviluppo con il numero di modello “L2S” e sappiamo che sarà caratterizzato dal prossimo chip SM8475. A dirlo con un post su Weibo è un importante insider del settore: Digital Chat Station.

L2S non è ovviamente il nome definitivo del dispositivo e il misterioso modello è attualmente in fase di test, il che significa che potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Il telefono è stato dichiarato “un derivato del modello di punta” a causa del suo numero di modello: L2S. Alcuni netizen hanno quindi già dato al device in questione un soprannome non ufficiale “Xiaomi 12S“. Noi ipotizziamo un 12 Pro Plus, più in linea con il comparto marketing di Xiaomi/Redmi.

Mentre altri dettagli sull'L2S sono ancora avvolti nel mistero, sappiamo che conterrà una versione leggermente aggiornata dello Snapdragon 8 Gen 1 standard con cui viene fornito Xiaomi 12 Pro. Il già rilasciato 8 Gen 1, nome in codice SM8450, utilizza il processo di produzione a 4 nm di Samsung e molti ritengono che sia inferiore al processo a 4 nm di TMSC. D'altra parte, il SoC SD8Gen1 Plus (SM8475) sarà probabilmente costruito utilizzando il processo TMSC, il che significa che potrebbe avere prestazioni migliori.

La versione attuale del chip è già stata presa di mira dai media e dai giornalisti di tutto il mondo a causa di alcuni presunti problemi di surriscaldamento e throttling, che hanno persino portato a punteggi Geekbench 5 davvero poco brillanti.

Se il flagship L2S dovesse diventare davvero realtà, l'OEM cinese avrà in listino – nella sola line-up Xiaomi 12 – ben quattro modelli, che diventeranno cinque con l'arrivo del 12 Ultra. Insomma, facciamola breve: abbiamo ragione di credere che l'azienda lancerà tantissimi nuovi top di gamma nel 2022, oltre a quelli esistenti: 12 Ultra, Mix 5 e Mix 5 Pro, Mix Fold2, Mix Flip, 12T Pro, 12S/12 Pro Plus… e chissà quanti altri!