Xiaomi 12X: arriva il top di gamma che sfida Galaxy S21 FE

L'OEM cinese ha lanciato la serie Xiaomi 12 il mese scorso in Cina e sappiamo che presto arriverà in tutti i mercati mondiali. Prima del rilascio, i telefoni della serie passeranno evidentemente diversi siti di certificazione. Oggi, come scoperto per la prima volta da MySmartPrice, il modello 12X ha superato la certificazione di conformità UE rivelandone l'arrivo su scala globale.

Xiaomi 12X sta arrivando anche da noi

La variante Global di Xiaomi 12X è stata approvata e vanta il numero di modello 2112123AG. L'elenco rivela che lo smartphone si avvierà immediatamente con la MIUI 13. Sebbene non sia confermato, prevediamo che il dispositivo disponga del sistema operativo Android 12 con skin personalizzata MIUI. Avrà una batteria da 4.500 mAh e presenterà un supporto per la ricarica rapida da 67 W.

Inoltre, lo smartphone verrà fornito con un adattatore per la ricarica rapida, auricolari e cavo USB. A parte questo, le specifiche del modello europeo sono ancora segrete, ma sappiamo che il dispositivo è già disponibile in Cina; anzi, è già andato “Sold Out” in più occasioni.

Xiaomi 12X ha un display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione FHD+. Ha un pannello con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, supporto HDR10+ e una luminosità di picco di 1100 nits. Equipaggia un sistema a tripla lente con un obiettivo principale da 50 MP, ottica ultra wide da 13 MP e una tele-macro da 5 MP. Anteriormente, ha uno snapper selfie da 32 MP.

È alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 870 abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria UFS 3.1. Lo smartphone ha una batteria da 4.500 mAh e gode della tecnologia di ricarica rapida da 67 W. Ha un sistema di altoparlanti Harman Kardon e supporto Dolby Atmos.

Oltre a questo, anche il Redmi 10 2022 con numero di modello 21121119SG è stato avvistato sul portale per la certificazione di conformità UE. Il sito ha rivelato che il telefono vanta una batteria da 4.900 mAh e gode del supporto per la fast charge cablata da 22,5 W.

Le sue prestazioni, le sue dimensioni e funzionalità lo pongono in diretta competizione con il Samsung Galaxy S21 FE.