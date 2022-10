Xiaomi 12 Lite 5G NE potrebbe essere il rebrand del CIVI 2

Curioso rumor quello di cui vi vogliamo parlare oggi: sembra che il nuovo Xiaomi 12 Lite 5G NE sia il nome ufficiale del rebrand internazionale del bellissimo Xiaomi CIVI 2 da poco presentato in Cina. Il dispositivo è stato avvistato presso il database di IMEI. Ma cosa sappiamo di lui?

Nei rumor correlati, apprendiamo che un device del brand asiatico è stato avvistato anche presso l’ente della FCC il mese scorso e ora è apparso sul sito dell’IMDA di Singapore. Non di meno, è apprso anche sull’ente EEC europeo. Pare che si tratti proprio dello Xiaomi 12 Lite 5G NE, un mediogamma interessante dall’estetica bellissima.

Xiaomi 12 Lite 5G NE: cosa sappiamo?

Si dice quindi che lo smartphone in questione che arriverà nel mercato internazionale sarà un rebrand del CIVI 2, il telefono pensato per la Cina. Visto che ha ricevuto tante certificazioni, ci aspettiamo un debutto imminente.

Dal sito della FCC scopriamo che arrivrerà in tre configurazioni:

6+128 GB;

8+128 GB;

8+256 GB.

Presenterà anche il supporto alle reti di quinta generazione, al Wi-Fi Dual Band, al Bluetooth, all’NFC, al GNSS e non solo. Arriverà con Android 13 basato su MIUI 13.

Fra le altre cose, ci aspettiamo uno schermo AMOLED da ben 6,55 pollici con bordi curvi, una pillola contenente ben due fotocamere anteriori da 32 Megapixel ciascuna. L’effetto ottico richiamerà molto quello della Dynamic Island di iPhone 14 Pro. la risoluzione del pannello sarà FullHD+ e il refresh rate invece, sarà di 120 hz. Posteriormente non mancherà una camera principale da 50 Megapixel, una lente ultrawide da 20 Mega e una macro da 2 Mpx.

Sotto la scocca, come per CIVI 2, vedremo un processore Snapdragon 7 Gen 1 coadiuvato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio interno. Non mancherà la batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W.

