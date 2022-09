Xiaomi CIVI 2 è UFFICIALE: un telefono di fascia media BELLISSIMO

Finalmente, dopo tanti giorni di rumors e indiscrezioni, Xiaomi ha tolto i veli al nuovissimo midrange premium CIVI 2. Il device presenta una doppia fotocamera per i selfie, una back cover bellissima, un processore Snapdragon 7 Gen 1 e molto altro ancora.

È il primo Android ad avere una pillola (dopo tanto tempo) per le due selfiecam, solo che questa è incastonata al centro del pannello e richiama la Dynamic Island di iPhone 14 Pro.

Xiaomi CIVI 2: le caratteristiche tecniche

Partiamo dal design: richiama moltissimo quello della gamma Xiaomi 12 e della serie K50 di Redmi. C’è un modulo fotografico rettangolare con un cerchio che contiene al suo interno due fotocamere. Sotto troviamo un’altra lente e il flash LED. Anteriormente ci sono le due selfiecam a forma di pillola e tutto il device risulta essere sottile e leggero. Di fatto, pesa solo 171,8 grammi, misura 7,23 mm di spessore ed è disponibile in tre colorazini: nero, rosa e blu. Volendo, c’è anche la versione dedicata a Hello Kitty.

Lo schermo del CIVI 2 presenta un pannello OLED curvo da 6,55 pollici FullHD+ con refresh rate da 120 Hz, supporto alla profondità colore a 10 bit, luminosità di picco a 800 nits, dimming PWM di 1920 Hz e non solo.

A protezione del tutto troviamo il Corning Gorilla Glass 5 con fingerprint in display. Il pannello copre la gamma colori DCI-P3 al 100% e supporto l’HDR10 e 10+.

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con RAM LPDDR4X, storage UFS 2.2, raffreddamento a liquido VC inossidabile, Android 12 con skin MIUI 13.

Connettività completa, supporto al Dolby Atmos, batteria da 4500 mAh con fast charge da 67W, selfiecam da 32 Mpx ciascuna con autofocus e ultrawide. C’è perfino un flash LED per migliorare i selfie. Arriva in Cina con prezzi che partono da 2399 yen, al cambio sono 335 dollari. La versione internazionale di questo device dovrebbe essere in arrivo; si chiamerà Xiaomi 12 Lite NE.

