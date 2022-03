Xiaomi 11T Pro in OFFERTA: top di gamma al Minimo Storico

Xiaomi 11T Pro si trova in offerta su Amazon a 481€, con sconto del 18% e un risparmio di oltre 100 euro rispetto al prezzo solito. L'offerta di oggi porta il top di gamma al prezzo più basso di sempre su Amazon, vale la pena approfittare di questa occasione.

Già protagonista della nostra recensione completa, Xiaomi 11T Pro è un fantastico top di gamma, ha tutto quello che ci si aspetta da uno smartphone di fascia alta ma con un prezzo molto competitivo. Il design riprende le linee della serie 11, sul retro troviamo una finitura satinata e un ampio comparto fotografico, mentre davanti c'è il classico display punch-hole. Si tratta di uno schermo AMOLED di eccellente qualità, con risoluzione FullHD+ e refresh rate a ben 120Hz.

Sotto la scocca batte un potente SoC Snapdragon 888, con 8GB di memoria RAM e ben 256GB di spazio di archiviazione. Non mancano tutte le migliori tecnologie, come 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e supporto al dual SIM.

Le fotocamere posteriori sono 3, alla principale da 108MP si affianca un'ottica ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 5MP. Il parco ottiche ha tutto quello che serve per offrire la massima versatilità, con la possibilità di scegliere sempre la focale più adeguata per ogni scatto.

Oggi Xiaomi 11T Pro è disponibile in offerta su Amazon a 481€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi. La versione in sconto è la grigia, in configurazione 8/256 GB.