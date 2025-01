Wind Tre: torna disponibile la vantaggiosa offerta da 5,99€ con 150GB

Wind Tre ripropone una vecchia conoscenza per chiunque intenda effettuare la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb ed altri operatori.

Stiamo parlando dell’offerta Wind Tre GO 150 XS 5G Digital, tornata disponibile ad un costo di 5,99 euro al mese.

Cosa prevede l’offerta Wind Tre GO 150 XS 5G Digital

Questa promozione di Wind Tre, già vista durante il Black Friday e nel periodo natalizio, include minuti illimitati, 50 SMS e ben 150 Giga di traffico dati, utilizzabili anche con la velocità del 5G. C’è però una piccola novità rispetto al passato: l’attivazione, stavolta, costa 3,99 euro una tantum, mentre in precedenza era gratuita.

In generale, per attivare le offerte “operator attack”, dedicate a chi cambia gestore, basta visitare una pagina specifica del sito web di Wind Tre, raggiungibile tramite un link dedicato. In passato, erano disponibili anche altre opzioni, come le GO Limited Edition e GO Unlimited, con prezzi che arrivavano fino a 10,99 euro al mese. Anche la GO 150 5G Digital, disponibile in due versioni a 6,99 euro e 7,99 euro, era stata riproposta dopo Natale, ma ora è stata nuovamente disattivata. Si è quindi tornati alla versione più economica, vale a dire l’offerta Wind Tre GO 150 XS 5G Digital che, come indicato, prevede un costo di attivazione di 3,99 euro. È bene ricordare che, invece, le altre tariffe di questa categoria, pur con un prezzo mensile maggiore, mantengono l’attivazione gratuita.

Per attivare l’offerta Wind Tre GO 150 XS 5G Digital è dunque necessario effettuare la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile ed una lunga lista di operatori virtuali, che comprende anche CMLink, Daily Telecom, Digi Mobil e molti altri. In alternativa alla GO 150 XS 5G Digital, sono disponibili due versioni lievemente più costose ma con la stessa configurazione: l’offerta Wind Tre GO 150 5G Digital AutoPay a 7,99 euro al mese con ricarica automatica e la tariffa GO 150 5G Digital a 8,99 euro con addebito su credito residuo.