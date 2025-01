Iliad interrompe l'offerta Flash 210 2025: al suo posto c'è un graditissimo ritorno

Iliad ha recentemente modificato il suo elenco di offerte a disposizione dei clienti. Dopo la fine della promozione Flash 210 2025, che offriva 210 GB di dati a 9,99 euro al mese, l’operatore ha ripristinato l’offerta Iliad Giga 180, anch’essa a 9,99 euro mensili ma con un pacchetto dati ridotto.

Questa tariffa, come tutte le altre del listino Iliad, rimarrà disponibile fino a nuovo avviso. Attualmente, per i clienti privati, sono attive diverse opzioni.

Quali sono le offerte Iliad attivabili ora

Tra le promozioni che attualmente possono essere richieste dagli utenti abbiamo innanzitutto l’offerta Iliad Giga 120, a 7,99 euro, che include chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 120 GB di dati in 4G e 4G+. Passando alla Giga 180 si ottengono gli stessi vantaggi in termini di chiamate ed SMS, unitamente a 180 GB di dati in 5G, ma ad un costo di 9,99 euro. Per chi necessita di un maggiore quantitativo di dati, la Giga 250 offre 250 GB in 5G, mantenendo invariate le chiamate e gli SMS illimitati, ad 11,99 euro al mese.

Oltre alle offerte telefoniche per smartphone, Iliad propone soluzioni specifiche per diversi utilizzi. La tariffa Iliad Domotica, dedicata ai dispositivi IoT, prevede 50 minuti di chiamate, 100 SMS e 200 MB di dati in 4G/4G+, tutto ad 1,99 euro mensili. La tariffa Iliad Voce, invece, offre chiamate ed SMS illimitati, insieme a 40 MB di dati in 4G/4G+, a 4,99 euro al mese. Infine, per chi necessita di un pacchetto solo dati, è disponibile l’offerta Iliad Dati 350, che permette di usufruire di 350 GB di traffico in 4G/4G+ a 14,99 euro mensili. È importante sottolineare che questa ultima offerta non include chiamate o SMS che, in caso di utilizzo, verrebbero tariffati in base al piano base, con un costo di 28 centesimi al minuto per le chiamate e 28 centesimi per ogni SMS.

Il costo di attivazione per tutte queste offerte Iliad comprende anche la SIM in formato trio ed ammonta a 9,99 euro: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.