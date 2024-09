Wind Tre: minuti, sms e giga illimitati da 6,99€ per alcuni già clienti

Wind Tre sta continuando a promuovere le offerte MIA Unlimited x Super Fibra, rivolgendosi ai già clienti della rete fissa che vogliono contestualmente attivare una SIM mobile.

Queste vantaggiose tariffe, che combinano minuti , SMS e Giga senza limiti sono disponibili a partire da 6,99 euro al mese ed includono anche la possibilità di navigare in 5G, a seconda della versione scelta.

Offerte Wind Tre MIA Unlimited x Super Fibra

Dallo scorso 18 settembre, Wind Tre ha lanciato una campagna promozionale via email per informare i clienti della rete fissa circa l’opportunità di attivare una SIM mobile con l’offerta MIA Unlimited x Super Fibra.

L’offerta base prevede minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati in 4G al costo di 6,99 euro al mese, mentre la versione 5G, che si differenzia per una quota di 200 SMS ed appunto Giga illimitati ma su rete 5G, è disponibile a 9,99 euro al mese.

Le promozioni sono riservate ad una selezione di clienti Wind Tre che hanno attiva solo la linea fissa e vengono proposte anche nei punti vendita aderenti. Gli interessati potranno quindi recarsi in negozio per verificare la disponibilità dell’offerta e, se idonei, attivare la SIM con un nuovo numero o tramite portabilità da un altro operatore.

Le offerte Wind Tre MIA Unlimited x Super Fibra includono vantaggi come il pagamento su credito residuo o tramite Easy Pay, un sistema di addebito automatico tramite metodo di pagamento a scelta. In caso di disattivazione della linea fissa, l’offerta mobile rimarrebbe attiva ma con alcune modifiche: il costo salirebbe a 14,99 euro al mese e la quantità di traffico dati si ridurrebbe a 20 Giga per la versione 4G e 50 Giga per la versione 5G.

Per ottenere una delle offerte Wind Tre che abbiamo appena descritto, il costo di attivazione è di 6,99 euro, mentre la SIM è gratuita per la versione 4G ma prevede un costo di 10 euro per la versione 5G.