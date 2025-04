Very Mobile: c'è ancora tempo per l'offerta da 4,99 euro con 150 Giga

Very Mobile insiste con la sua promozione speciale a soli 4,99 euro al mese, estendendone la disponibilità fino al prossimo 16 aprile.

Nel dettaglio, l’offerta Very Esclusiva Giga x2 è riservata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità da alcuni operatori selezionati e rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca un piano conveniente, ricco di contenuti e ad un prezzo davvero competitivo.

Cosa comprende e come attivare l’offerta Very Esclusiva Giga x2

L’offerta Very Esclusiva Giga x2 include 150 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps, sia in download che in upload, oltre a minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Il tutto senza costi di attivazione né spese per la SIM: l’unico pagamento richiesto è il primo mese anticipato al momento della sottoscrizione.

Come accade per molte promozioni esclusive, questa non è immediatamente visibile sulla homepage di Very Mobile, ma può essere attivata solo tramite un link dedicato, diffuso attraverso campagne digitali mirate. Inizialmente prevista fino al 31 marzo, la scadenza è stata prorogata di oltre due settimane, offrendo a più utenti la possibilità di aderire.

Per chi preferisce un’attivazione immediata, senza attendere la consegna della SIM fisica, per l’offerta Very Esclusiva Giga x2 è disponibile anche l’opzione eSIM, perfetta per chi ha uno smartphone compatibile e vuole utilizzare questa tariffa da subito.

Un dettaglio importante è che, come precisato all’inizio, l’offerta è riservata esclusivamente ai clienti che effettuano la portabilità da operatori specifici. Tra questi troviamo Iliad, Coop Voce, Fastweb (incluso Sky Mobile), Poste Mobile, Lycamobile, Tiscali e Digi Mobil, oltre a numerosi altri MVNO, per un totale di circa venti provider indicati nella pagina della promozione. Per maggiori informazioni, vi consigliamo come sempre di tenere sotto controllo il sito ufficiale di Very Mobile, così da restare aggiornati anche su tutte le nuove opportunità in arrivo.