Vodafone: torna a grande richiesta l'offerta da 6,99 euro al mese

A partire da ieri, mercoledì 18 settembre, Vodafone Italia ha rilanciato una campagna winback mirata a specifici ex clienti passati ad altri operatori, proponendo loro la vantaggiosa offerta Vodafone Silver, che di seguito andremo a descrivere più nel dettaglio.

Offerta Vodafone Silver: cosa include e come attivarla

La promozione, attualmente pubblicizzata tramite SMS, prevede un canone di soli 6,99 euro al mese, comprendendo 100 Giga di traffico dati in 5G, minuti ed SMS illimitati. L’obiettivo, come detto, è quello di incentivare il ritorno di ex clienti che, in precedenza, avevano dato il loro consenso a ricevere comunicazioni commerciali da parte di Vodafone, anche dopo aver lasciato la compagnia.

L’offerta era già stata proposta ad inizio settembre e, ancora prima, nei mesi di agosto e luglio, riscuotendo un notevole successo. Gli SMS variano in base alla fascia d’utenza considerata, con inviti personalizzati e scadenze variabili. Gli ex clienti interessati possono attivare l’offerta sia in un negozio Vodafone e sia online, dove il processo di registrazione e ricezione della SIM risulta semplice e senza costi di spedizione, con pagamento tramite carta di credito o IBAN.

L’offerta Silver, oltre alla configurazione descritta poco fa, prevede anche chiamate verso Vodafone Romania, Albania ed un elenco nutrito di altri Paesi, inclusi i numeri fissi di diverse nazioni. Un’opzione che quindi risulta essere molto interessante non solo per l’ampia copertura nazionale, ma anche per chiunque abbia frequenti contatti con l’estero.

Il costo di attivazione è minimo, pari ad appena 2,01 euro, con una spesa iniziale complessiva che arriva a circa 9 euro (considerando il primo mese anticipato). Tuttavia, non è escluso che ad alcuni clienti vengano proposte condizioni leggermente diverse. Ricordiamo che, in passato, l’offerta includeva un prezzo bloccato per 24 mesi abilitando il metodo di pagamento con Smart Pay, ma negli attuali SMS winback di Vodafone non viene menzionata tale opzione e quindi la tariffa potrebbe subire modifiche contrattuali nel corso del tempo.