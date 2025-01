Wind Tre: le offerte Super 5G continuano con più giga e prezzi da 6,99€

Wind Tre ha deciso di mantenere attive, dopo le festività natalizie, le sue tariffe dedicate ai giovanissimi, in particolare a chi ha meno di 14 anni (ma non solo).

Parliamo delle offerte Wind Tre Super 5G Under 14 e Super 5G Under 14 Easy Pay, che continueranno ad offrire fino a ben 150 Giga di traffico dati al mese per le nuove attivazioni.

Ancora più giga per queste offerte Wind Tre

Entrando nel dettaglio, l’offerta Wind Tre Super 5G Under 14, al costo di 6,99 euro mensili, include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 75 Giga di internet 5G, un incremento notevole rispetto ai 25 Giga iniziali. Ricordiamo inoltre che l’addebito avviene tramite credito residuo.

L’offerta Wind Tre Super 5G Under 14 Easy Pay, sempre a 6,99 euro al mese, si distingue per la modalità di pagamento, appunto l’Easy Pay, ed offre non solo i minuti illimitati e i 200 SMS ma anche 150 Giga di traffico internet in 5G, con un importante upgrade rispetto ai precedenti 50 Giga.

Ma le offerte prese in considerazione non si limitano agli utenti più giovani. Wind Tre ha infatti confermato la continuità per l’intero pacchetto Super 5G, che include anche le opzioni Under 14+, Under 30 e Over 65, tutte al costo di 9,99 euro al mese. Queste offerte prevedono, di base, minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 Giga di traffico dati in 5G, con addebito su credito residuo. Le rispettive versioni Easy Pay, al medesimo prezzo, incrementano il pacchetto dati a 200 Giga.

Per tutti i clienti Under 14 e Under 30, inoltre, è sempre disponibile la possibilità di attivare il servizio WindTre GoPlay ad un costo promozionale di 1,99 euro al mese. Un’ultima cosa importante: tutte le Super 5G Under 14 e Under 14+ includono, in modo automatico e gratuito, il servizio Protezione Minori, che blocca l’accesso a siti e app inadatti ai minori quando si naviga sotto la rete Wind Tre.