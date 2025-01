Wind Tre, tornano le vantaggiose offerte GO Digital: si parte da 6,99€ al mese

Conclusi i festeggiamenti natalizi, Wind Tre ha rivisto la sua selezione offerte dedicate a chi cambia operatore, riorganizzando la gamma denominata GO Digital.

In pratica, le offerte più economiche, quelle a 5,99 euro al mese, non sono più disponibili, ponendo le nuove tariffe base a 6,99 euro. Per accedere a queste promozioni, dedicate ai nuovi clienti che arrivano da operatori specifici, l’azienda ha predisposto una pagina web dedicata, raggiungibile attraverso una campagna di comunicazione digitale.

Quali sono le offerte Wind Tre GO Digital disponibili al momento

Nello specifico, le opzioni disponibili online sono sei. Troviamo l’offerta Wind Tre GO 150 5G Digital AutoPay a 6,99 euro al mese e GO 150 5G Digital a 7,99 euro al mese. Ambedue offrono minuti illimitati, 50 sms e 150 giga di internet mobile con tecnologia 5G, cambiando unicamente la modalità di pagamento (con addebito automatico e su credito residuo, rispettivamente).

Seguono le offerte Wind Tre GO Unlimited Digital AutoPay a 9,99 euro e GO Unlimited Digital a 10,99 euro al mese. Queste tariffe propongono, con la medesima differenza di addebito, minuti illimitati, 50 sms e giga illimitati, con velocità limitata a 10Mbps e sempre con la tecnologia 5G. Infine, ci sono le offerte Wind Tre GO Limited Edition, anche queste in due varianti: con ricarica automatica a 9,99 euro e con addebito su credito residuo a 10,99 euro al mese, che offrono minuti illimitati, 50 sms e 150 giga di internet mobile 5G.

Queste promozioni sono riservate a chi proviene da Iliad, Fastweb, NTmobile, Poste Mobile, Coop Voce e molti altri operatori virtuali, tra cui CMLink, Daily Telecom, Digi Mobil, Spusu, Tiscali. Per i clienti in arrivo da TIM, Kena, Vodafone e Ho Mobile, invece, sono disponibili le offerte GO Limited Edition, con le stesse caratteristiche e prezzi citati in precedenza.

È importante segnalare che le sopracitate tariffe, oltre alla pagina dedicata, sono adesso sono visibili anche nella homepage del sito Wind Tre e nella sezione dedicata alle offerte per mobile voce e internet.