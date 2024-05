WhatsApp occuperà meno spazio sullo smartphone: ecco la novità

Continua il percorso evolutivo di WhatsApp ed ogni aggiornamento porta con sé diverse nuove funzioni. Alcune di queste sono ancora in fase “embrionale”, come la possibilità di azzerare il contatore dei nuovi messaggi dopo aver effettuato l’accesso.

Gli sviluppatori stanno anche lavorando ad un’opzione che consentirà a WhatsApp di occupare meno spazio sullo smartphone qualora non venissero utilizzate determinate funzionalità come la trascrizione dei messaggi vocali.

WhatsApp vi aiuterà ad eliminare i dati superflui

Come specificato in un nostro precedente articolo, solo su WhatsApp per iOS è attualmente possibile trascrivere i messaggi vocali ma, molto presto, tale vantaggio verrà messo a disposizione anche degli utenti Android. Ma tornando alla novità di cui abbiamo parlato ad inizio articolo, vi mostriamo intanto gli screenshot condivisi su X da @AssembleDebug:

Nella sezione di WhatsApp dedicata alla gestione dei download, gli utenti potranno eliminare i dati relativi a precise funzionalità, come appunto la trascrizione vocale. In questi screenshot, ad esempio, si notano i vari step che portano alla rimozione dei file necessari affinché possano essere trascritti gli audio ricevuti in chat. Ovviamente, sarebbe logico effettuare questa operazione nel caso in cui si decidesse di non sfruttare più la suddetta opzione, andando così a liberare memoria sul telefono.

Quest’ulteriore voce in arrivo nel gestore dei download potrebbe tornare decisamente utile per tutti coloro che utilizzano WhatsApp su dispositivi di fascia bassa, caratterizzati a volte da uno spazio d’archiviazione limitato, così da non comprometterne le performance. Al momento non è chiaro quando tale novità verrà messa a disposizione degli utenti e sarebbe interessante capire per quali altri ambiti di WhatsApp si potrà compiere lo stesso procedimento: in ogni caso, vi terremo informati.