WhatsApp: la trascrizione dei messaggi vocali è in arrivo su Android

Da quasi un anno, i possessori di dispositivi iOS hanno la possibilità di trascrivere i messaggi vocali su WhatsApp (seppur non in lingua italiana, per adesso). Una funzione certamente utile, specie quando non si ha modo di ascoltare gli audio nell’immediato (magari perché ci si trova in luoghi dove è richiesto l’assoluto silenzio, come le biblioteche).

Pare che, finalmente, lo staff di WhatsApp sia al lavoro per mettere la stessa comodità nelle mani degli utenti Android, rendendo quindi la comunicazione in chat ancora più smart ed immediata.

Trascrizione degli audio anche su WhatsApp per Android

Sul blog TheSpAndroid è stata analizzata nel dettaglio la versione 2.24.7.7 di WhatsApp Beta per Android, scovando le seguenti stringhe di codice:

• To enable transcripts, 150mb of new app data will be downloaded.

• Enable

• Read before you listen with transcripts

• “WhatsApp uses your device’s speech recognition to provide end-to-end encrypted transcripts. Learn more”

• Turn on transcripts

Da quanto leggiamo, per implementare la trascrizione sarà necessario un download aggiuntivo dal peso di 150 MB e si farà affidamento sul sistema di riconoscimento vocale del dispositivo su cui è presente WhatsApp. Con ogni probabilità, per abilitare tale opzione ci si dovrà recare nelle impostazioni delle chat, esattamente come avviene sul client per iOS. Non mancherà poi la crittografia end-to-end, così da assicurare la massima privacy.

Allo stato attuale, nemmeno i beta tester possono fruire della trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp: il codice sopra riportato è l’unico indizio a disposizione ma non si sa nulla riguardo alle tempistiche per completare lo sviluppo. Bisognerà poi capire che tipo di condizioni verranno richieste: su Telegram, ad esempio, gli utenti non premium sono in grado di trascrivere un numero limitato di messaggi vocali a settimana. WhatsApp potrebbe calare l’asso nella manica, rendendo questa funzione gratuita e priva di limitazioni, mettendo così in allarme la diretta concorrenza.