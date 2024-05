WhatsApp vi aiuterà a combattere l'ansia dovuta alle chat non lette

WhatsApp, in queste ultime settimane, sta introducendo un bel po’ di novità sul circuito beta, fra cui l’impossibilità di catturare screenshot delle immagini del profilo, così da tutelare maggiormente la privacy degli utenti.

Non è tutto: sarà presto disponibile su WhatsApp una funzione di sicuro molto gradita da parte di chi, abitualmente, riceve un gran numero di messaggi sia nelle chat di gruppo che nelle conversazioni singole.

Stop all’invasione dei messaggi non letti su WhatsApp

L’immagine che vi mostriamo di seguito è stata condivisa dal team di WABetaInfo che, in tale circostanza, ha analizzato WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.11.13:

Come mostrato nello screenshot, WhatsApp sta lavorando ad una nuova funzionalità grazie a cui azzerare automaticamente il conteggio dei messaggi non letti dopo ogni accesso al servizio. Tale opzione, in arrivo con un prossimo aggiornamento, ha come obiettivo quello di facilitare la gestione dei nuovi messaggi, riducendo la confusione che spesso viene a crearsi ed offrendo di volta in volta una sorta di “nuovo inizio”.

Gli utenti, quindi, non dovranno più accedere ad ogni singola conversazione per azzerarne il relativo contatore. Sarà possibile concentrarsi fin da subito sulle nuove chat in arrivo, senza sentirsi sopraffatti da un arretrato di messaggi non letti e garantendo così un’esperienza d’uso ancora più efficiente. La funzione appena descritta non risulta ancora utilizzabile: dovrebbe essere rilasciata prima sul circuito beta e, successivamente, integrata nella versione ufficiale di WhatsApp.