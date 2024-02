WhatsApp: novità per la formattazione del testo

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, ha sempre cercato di migliorare l’esperienza dell’utente offrendo funzionalità innovative. Una di queste è la possibilità di formattare il testo nei messaggi, rendendo le conversazioni non solo più coinvolgenti, ma anche più espressive e personalizzate. Questa opzione permette di aggiungere un tocco personale ai messaggi, che possono essere arricchiti con elementi come elenchi o variazioni del testo. Inizialmente, WhatsApp offriva solo quattro tipologie di formattazione del testo. Tuttavia, in risposta alle esigenze degli utenti e nell’ottica di un miglioramento continuo, l’app ha recentemente implementato altre quattro opzioni di formattazione. Attualmente, l’espansione delle opzioni di formattazione fornisce agli utenti una serie di nuove possibilità per personalizzare i messaggi sull’applicazione ufficiale di WhatsApp. La formattazione del testo su WhatsApp è disponibile su iOS, Android, Web e Mac. L’utilizzo di questa funzionalità è semplice e intuitivo: basta inserire determinati simboli, prima del testo o all’interno del testo stesso, e poi inviare il messaggio come di consueto.

Cos’è la formattazione del testo su WhatsApp

La formattazione del testo su WhatsApp non rappresenta una novità assoluta. Infatti, esiste già la possibilità di utilizzare quattro tipi di formattazione del testo, che permettono di scrivere in grassetto, corsivo, monospaziato o barrato, inserendo i simboli appropriati per la formattazione. Ma ora, le conversazioni su WhatsApp si stanno evolvendo ulteriormente, con la possibilità di modificare il testo in quattro nuove varianti. Le aggiunte alla formattazione del testo includono due tipi di elenchi, puntati e numerati, e due tipi di testo diversi.

La novità è stata annunciata sul canale WhatsApp di Mark Zuckerberg, situato nella sezione“aggiornamenti” nella sezione canali. Tali canali forniscono un’opportunità unica per ottenere informazioni senza essere interrotti dalle comunicazioni di altri utenti, permettendo di esplorare in totale autonomia tutto ciò che riguarda quel canale specifico e l’argomento correlato. In un esempio specifico, Mark Zuckerberg, attraverso il suo canale, condivide una varietà di comunicazioni, tra cui le ultime novità. In questo caso, ha condiviso un’immagine che annuncia le nuove funzionalità relative alla formattazione del testo su WhatsApp.

Le novità della formattazione del testo su WhatsApp

La necessità degli utenti di ottenere nuove formattazioni di testo nasce anche dall’evoluzione dell’applicazione WhatsApp e dall’ampliamento delle opzioni di comunicazione, che non riguardano più solo la chat personale. Ora, grazie alla comunicazione con la community, ai messaggi aziendali e ai canali, la formattazione del testo risulta davvero necessaria. Questo perché permette di personalizzare la conversazione e renderla più chiara, sia in un contesto aziendale che in una comunicazione professionale o personale.

Dopo aver compreso le formattazioni di testo precedentemente disponibili su WhatsApp, è ora di esplorare le novità. Da ora in poi, è possibile inserire un elenco puntato, un elenco numerato, le virgolette e l’inline code. Per ottenere tutto ciò, è necessario inserire i simboli associati al tipo di formattazione di testo che si desidera visualizzare e inviare nella chat. È importante ricordare che la posizione dei simboli, del testo e degli spazi è essenziale per ottenere la formattazione corretta.

Come formattare il testo su WhatsApp

Formattare un testo su WhatsApp è semplice e pratico. La parte più complessa potrebbe essere quella di memorizzare i simboli da inserire per ciascuna tipologia di formattazione. Tuttavia, è possibile salvare un’immagine che ricorda quali sono i simboli da utilizzare per formattare il testo. Per formattare il testo su WhatsApp, è necessario aprire l’applicazione e la chat in cui si intende inviare un testo formattato. Successivamente, si può scegliere quale tipo di formattazione utilizzare. In particolare, la formattazione del testo su WhatsApp si divide in otto possibilità: quattro vecchie e quattro nuove. Ecco come formattare il testo a seconda della tipologia:

Corsivo: _messaggio_. Per rendere il testo in corsivo, inserire un trattino basso su entrambi i lati del testo;

Grassetto: *messaggio*. Per rendere il testo in grassetto, inserire un asterisco su entrambi i lati del testo;

Barrato: ~messaggio~. Per barrare il testo, inserire un tilde su entrambi i lati del testo;

Monospaziato: “`messaggio“`. Per rendere il testo monospaziato, inserire tre accenti gravi su entrambi i lati del testo;

Elenco puntato: * messaggio. Per aggiungere un elenco puntato al messaggio, inserire un asterisco, uno spazio e la frase o la parola;

Elenco numerato: 1. messaggio. Per aggiungere un elenco numerato al messaggio, aggiungere sempre un numero, un punto e uno spazio, poi andare a capo per proseguire;

Virgolette: > testo. Per aggiungere le virgolette al messaggio, aggiungere il simbolo maggiore e uno spaz1io prima del testo;

Inline code: `testo`. Per aggiungere un inline code al messaggio, inserire un accento grave su entrambi i lati del messaggio.

Aggiungendo dei semplici simboli e il messaggio è possibile ottenere una comunicazione più chiara e dettagliata, soprattutto con la novità degli elenchi puntati e numerati. Nei casi in cui è necessario inserire l’accento grave, a seconda dello smartphone, per recuperarlo è necessario tenere premuto l’accento acuto (′) per vedere tutte le diverse tipologie. Queste innovazioni offrono all’utente la possibilità di presentare i contenuti in modi nuovi e diversi, sfruttando al meglio le opzioni di formattazione del testo su WhatsApp.