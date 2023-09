Cosa sono e come usare i nuovi canali WhatsApp

WhatsApp è un servizio comodo e gratuito, utilizzato in tutto il mondo da milioni di utenti. Non si tratta solo di un mezzo per comunicare e rimanere in contatto con famiglie, amici e colleghi, ma anche di una piattaforma che offre diverse funzionalità di condivisione e di interazione. Tra le novità più interessanti degli ultimi aggiornamenti, WhatsApp ha introdotto i canali, delle pagine che possono essere create da un utente o da un’organizzazione per pubblicare aggiornamenti sotto forma di post con testi, immagini, video, adesivi e sondaggi.

Cosa sono i canali WhatsApp

I canali WhatsApp sono un modo per seguire le proprie passioni, come hobby, sport, notizie, musica, cinema e altro. Ma sono anche un’opportunità per le imprese che vogliono comunicare con i clienti in modo diretto e personalizzato, inviando contenuti, offerte, promozioni e altro. I canali sono diversi dai gruppi: solo l’amministratore può inviare messaggi, che i follower possono vedere e commentare con le reazioni attraverso le emoticon. Infatti, i follower non possono comunicare tra loro o con l’amministratore, ma solo visualizzare e reagire ai messaggi e gli amministratori non possono modificare i messaggi già inviati, ma solo eliminarli.

Come trovare e i canali WhatsApp

Prima di visualizzare il contenuto di un canale WhatsApp e iscriversi e necessario trovare il canale WhatsApp adatto alle proprie esigenze, per farlo ci sono due modi: usando la ricerca canali o usando un link d’invito diretto ricevuto tramite chat, email o pubblicato online. Nel primo caso per scoprire o cercare i canali di WhatsApp presenti è necessario aprire WhatsApp e andare su “Aggiornamenti” in basso a sinistra. Successivamente è possibile scorrere i canali presenti sotto “Trova canali” o premere il + e procedere su “Trova canali” digitando il nome interessando e provando a cercare se presente. Nel secondo caso, in caso di un link d’invito sarà sufficiente cliccare sul link e aprire il canale e poi procedere su “Iscriviti”.

Come aggiungere un canale Whatsapp

Una volta trovato il canale è necessario procedere con l’iscrizione così da ricevere gli aggiornamenti e visualizzare la chat e le novità, per procedere con l’iscrizione del canale WhatsApp è sufficiente seguire questi passaggi:

Aprire WhatsApp;

Andare su “Aggiornamenti”;

Selezionare il canale;

Aprire il canale;

Scegliere “Iscriviti”.

In questo modo si potrà visualizzare il contenuto del canale, lasciare un mi piace, copiare il contenuto o segnalarlo, per procedere basterà selezionare l’immagine. I canali a cui si è iscritti si possono trovare nella sezione “Aggiornamenti” di WhatsApp, sotto la voce “Canali”.

Le impostazioni di un canale WhatsApp

Per gestire i canali WhatsApp, si possono usare le opzioni disponibili nel menu a tre punti orizzontali in alto a destra di ogni canale. Da lì si può accedere alle informazioni sul canale, condividerlo, segnalarlo o annullare l’iscrizione.

Per ogni canale si può anche decidere se ricevere o meno le notifiche, cliccando sull’icona della campanella accanto al nome del canale. Tra le opzioni, WhatsApp consente di disdire l’iscrizione ai canali in modo semplice e veloce, senza dover contattare l’amministratore. Basta aprire il canale, selezionare il menu a tre punti orizzontali in alto a destra e scegliere “Annulla iscrizione”. Dopo aver confermato, si smette di ricevere i messaggi dal canale.

Come aprire un canale su WhatsApp

Il canale WhatsApp può essere creato dai profili aziendali è infatti necessario averne uno per poter procedere con la creazione del canale WhatsApp. In quel caso per creare un canale con il profilo aziendale è necessario seguire questi passaggi:

Aprire WhatsApp;

Andare su Impostazioni;

Selezionare Impostazioni aziendali;

Scegliere Profilo aziendale;

Fornire tutte le informazioni richieste per verificare il profilo aziendale;

Tornare alle Impostazioni aziendali;

Cliccare su Strumenti per le imprese;

Selezionare “Crea un canale”;

Terminare seguendo le istruzioni indicate.

Una volta creato il canale gli amministratori possono decidere se rendere il loro canale visibile nella directory o meno, chi potrà seguirlo, e se bloccare gli screenshot e gli inoltri dal loro canale. Una funzione molto utile per le imprese che si avvicinano sempre di più agli appassionali. Inoltre permette di raggiungere un pubblico più ampio in modo rapido ed efficiente, inviando messaggi di marketing, offerte speciali o informazioni rilevanti.

I vantaggi dei canali WhatsApp

I canali WhatsApp sono una novità che consente di ricevere gli aggiornamenti di utenti o organizzazioni che si occupano di temi di interesse comune. Il vantaggio principale di questa funzionalità è quella di essere una vera e propria vetrina per le aziende e una fonte di informazione per gli utenti. Infatti, i canali WhatsApp permettono alle aziende di divulgare un messaggio a molti follower contemporaneamente. Inoltre, anche se non è presente la possibilità di inserire un messaggio, la funzione permette ai follower di reagire con le emoji ai messaggi degli amministratori, partecipare ai sondaggi e inoltrare i contenuti ad altre chat.

È bene sapere che i contenuti dei canali restano visibili solo per 30 giorni sui server di WhatsApp, poi vengono cancellati.

Privacy e sicurezza dei canali WhatsApp

I canali WhatsApp sono pensati anche per garantire la privacy sia degli amministratori che dei follower. Infatti, il numero di telefono e l’immagine del profilo dell’amministratore non vengono rivelati ai follower, e viceversa. Inoltre, la cronologia dei canali resta sui server di WhatsApp per un massimo di 30 giorni, e gli amministratori possono decidere se rendere il loro canale visibile nella directory o meno, chi potrà seguirlo, e se bloccare gli screenshot e gli inoltri dal loro canale. Per tutti i canali, in caso di problemi o contenuti inappropriati, è possibile procedere con la segnalazione del canale oltre a poter annullare in qualsiasi momento l’iscrizione.