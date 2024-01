WhatsApp: disponibili 3 utili novità per la formattazione del testo

WhatsApp, specialmente nell’ultimo periodo, ha introdotto una serie di nuove funzioni che rendono l’esperienza di utilizzo ancora più completa ed appagante. Altre sorprese arriveranno a breve, come la possibilità di cambiare il tema grafico.

Soffermandoci in particolare su WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.2.9, già disponibile sul Google Play Store, si può invece notare la presenza di ulteriori strumenti relativi alla formattazione del testo, già da tempo inclusi sulla versione per iOS.

Le ultime novità di WhatsApp Beta per Android

Come di consueto, ad informare gli utenti circa l’integrazione di queste funzionalità è stato in primis lo staff di WABetaInfo che, per l’occasione, ha anche condiviso il seguente screenshot:

In sostanza, grazie all’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, alcuni utenti hanno già ottenuto l’accesso a queste modalità di formattazione del testo:

Blocco codice , per facilitare la condivisione e la lettura del codice in WhatsApp, particolarmente utile ad ingegneri e programmatori; per farne uso, è sufficiente includere il carattere backtick ` (apice inverso) ad inizio e fine del codice;

, per facilitare la condivisione e la lettura del codice in WhatsApp, particolarmente utile ad ingegneri e programmatori; per farne uso, è sufficiente includere il (apice inverso) ad inizio e fine del codice; Blocco citazione , per rispondere ad una parte specifica di un messaggio in chat, semplicemente facendo precedere il testo in questione dal carattere > ;

, per rispondere ad una parte specifica di un messaggio in chat, semplicemente facendo precedere il testo in questione dal ; Elenchi, che possono cominciare con il carattere –, con il carattere * oppure con il numero 1. per dare vita ad un elenco numerato.

WhatsApp intende quindi offrire strumenti più efficaci e flessibili con lo scopo di ottimizzare la comunicazione tramite la piattaforma, sia in contesti informali che in ambiti lavorativi. Le nuove funzionalità che abbiamo appena descritto saranno disponibili per un numero sempre maggiore di utenti WhatsApp già a partire dai prossimi giorni.