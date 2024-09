WhatsApp: addio a questi iPhone e smartphone Android da ottobre

WhatsApp ha annunciato che, a partire dal 1° ottobre 2024, smetterà di supportare alcuni tra gli smartphone più datati, sia Android che iPhone.

La decisione di Meta (società madre di WhatsApp) coinvolgerà 19 dispositivi in totale: ciò significa che i possessori di questi telefoni dovranno adottare delle contromisure per continuare ad usare il servizio.

WhatsApp non funzionerà più su questi telefoni

Uno dei dispositivi più noti che perderà il supporto è l’iPhone 5: nonostante sia stato lanciato ormai diversi anni fa, è tutt’oggi utilizzato da un bel po’ di persone. Il melafonino non sarà più compatibile con WhatsApp, assieme ad altri modelli presentati da Apple come l’iPhone SE di prima generazione, l’iPhone 5C, l’iPhone 6 e l’iPhone 6 Plus.

Questi dispositivi, ora superati dai nuovi standard tecnologici e non più adeguati per gli aggiornamenti di sicurezza richiesti, non saranno più in grado di soddisfare i requisiti minimi per far funzionare WhatsApp. Per cui, gli utenti dovranno aggiornare il sistema operativo del proprio telefono, se possibile, oppure passare ad un modello più recente per continuare ad utilizzare l’applicazione.

Anche gli utenti Android saranno colpiti da questo cambiamento. Smartphone Samsung, Huawei, Lenovo, Sony e Motorola perderanno il supporto per WhatsApp. Tra questi ci sono modelli come il Samsung Galaxy Ace Plus, il Galaxy Core, il Galaxy Express 2, l’Ascend P6 S e l’Ascend Y625 di Huawei, l’A820 di Lenovo, l’Xperia Z1 di Sony e il Moto G di Motorola.

Dal 1° ottobre 2024, su questi telefoni non sarà più possibile inviare messaggi, effettuare chiamate o utilizzare le altre funzionalità basilari. Gli utenti dovranno quindi aggiornare i propri dispositivi per poter ancora sfruttare l’app come principale servizio di messaggistica. Questa decisione di WhatsApp riflette la naturale evoluzione tecnologia, per effetto della quale i telefoni più datati non sono più in grado di mantenere il giusto passo e supportare le moderne funzionalità.