Truffe telefoniche su WhatsApp: 10 modi facili ed efficaci per evitarle

Le truffe telefoniche su WhatsApp sono ormai numerose e ogni giorno ne vengono lanciate di nuove. Per molti cybercriminali si tratta praticamente di un lavoro, mentre per chi cade vittima di queste trappole è sempre più difficile riuscire a tutelarsi. Soprattutto, i più vulnerabili sono quegli utenti che non conoscono bene il mondo digitale e le sue insidie e si ritrovano a utilizzare il sistema di messaggistica solo perché è l’unico modo che hanno per rimanere in contatto con amici, parenti e conoscenti.

Per fortuna, per quanto diffuso sia questo tipo di cybercrimine, è assai semplice difendersi anche se non si è particolarmente esperti di tecnologia. Tutto ciò che serve è un po’ di sana diffidenza quando arriva un messaggio che, istintivamente, ci fa sospettare che qualcosa non quadri. Anche se il mittente è conosciuto, ma il testo che riceviamo ci lascia perplessi, effettuare delle verifiche è sicuramente la scelta migliore.

A ogni modo, esistono 10 ottimi modi, 10 comportamenti da adottare, che permettono di salvarsi da questo genere di truffe senza fatica e di tornare a utilizzare il celeberrimo sistema di messaggistica a cuor leggero. Abbiamo raccolto questi consigli all’interno di questa guida pratica, che si rivelerà uno strumento prezioso, soprattutto per chi non è troppo pratico del mondo digitale.

WhatsApp: come difendersi dalle truffe

WhatsApp è il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo. Tutti ne sfruttano il potenziale per comunicare, perché oggi è quasi impossibile farne a meno. Gli SMS sono ormai superati ed è proprio la celeberrima piattaforma di messaggistica che permette a milioni di persone di rimanere in contatto. Proprio perché a utilizzarlo ci sono milioni e milioni di utenti, è inevitabile che i truffatori digitali abbiano preso di mira da tempo questo servizio per entrare in contatto con potenziali vittime.

I 10 modi con cui puoi mantenerti al sicuro da eventuali truffe su WhatsApp sono universali. Questo significa che puoi applicarli a qualsiasi tipo di rischio in cui potresti incappare mentre utilizzi l’applicazione.

Non fidarti di numeri che non conosci: se ricevi un messaggio da un mittente sconosciuto, la prima cosa da fare è verificare di chi si tratta realmente. Anche se afferma di essere un tuo conoscente, potrebbe non essere così. Per questo motivo, è sempre necessario controllare; Se c’è troppa urgenza, potrebbe essere una truffa: soprattutto se non conosci il mittente, ma nel messaggio trovi una richiesta che trasmette panico o pressione, mantieni la calma e verifica la situazione. Non è raro che i truffatori usino questa strategia per mettere ansia alla vittima e spingerla ad agire impulsivamente; Non fornire mai dati personali: in nessun caso bisogna condividere i propri dati personali, inclusi quelli delle carte di credito, quando vengono richiesti tramite WhatsApp o altri servizi di messaggistica istantanea. Questo vale soprattutto se non si ha la certezza assoluta dell’identità del mittente; Mai cliccare su link che non conosci. non bisogna mai cedere alla tentazione di cliccare su un link sospetto. Anche se a inviartelo è un mittente che conosci benissimo, se non sei certo della sua affidabilità, evita di aprirlo per non rischiare di incappare in problemi di sicurezza. Attenzione a chi si spaccia per un conoscente: potresti ritrovarti a ricevere messaggi da un presunto amico o parente che dice di scriverti da un nuovo numero. Potrebbero anche dirti che il numero appartiene a qualcun altro che ha prestato loro lo smartphone per contattarti. Molto probabilmente si tratta di profili falsi che cercheranno di estorcerti informazioni o denaro: ignorali. Non condividere i codici di verifica di WhatsApp con nessuno: sono codici strettamente personali, che non devono essere condivisi con nessuno. Se finiscono nelle mani di malintenzionati, potrebbero permettere loro di rubarti l’account senza che tu te ne renda conto. Spezza subito le catene di Sant’Antonio: è vero, esistono da quando esistono gli SMS, ma oggi si sono evolute! Questi messaggi, inoltrati migliaia di volte, spesso nascondono truffe o link pericolosi. Evitali e non inoltrarli ai tuoi contatti. Non lasciarti tentare da offerte sbalorditive, prodotti a prezzi stracciati, concorsi e lotterie sospette: uno dei mezzi più utilizzati dai truffatori per attirare l’attenzione delle potenziali vittime è proprio quello di promettere premi o la possibilità di acquistare prodotti a prezzi irrisori. Si tratta, naturalmente, solo di esche. Se riconosci un truffatore o sospetti che lo sia, blocca immediatamente il suo numero e segnalalo a WhatsApp: in questo modo, oltre a tutelare te stesso, puoi anche contribuire a fermare i suoi tentativi di truffare altre persone. Rendi il tuo profilo il più sicuro possibile: imposta la visibilità del tuo ultimo accesso, della foto del profilo e delle informazioni personali solo per i contatti che hai in rubrica. Puoi farlo direttamente nelle impostazioni di WhatsApp, nella sezione relativa alla privacy.

Come avrai notato, si tratta solo di 10 semplicissimi accorgimenti, che però possono fare una differenza enorme in fatto di sicurezza. Basterà seguire questi comportamenti per rendere il tuo utilizzo di WhatsApp molto più sicuro ed evitare spiacevoli inconvenienti, come cadere vittima dei truffatori online.