iPhone 16 Pro Max sotto torchio: è resistente come assicura Apple?

Il nuovo iPhone 16 Pro Max non è stato risparmiato dai test di resistenza di JerryRigEverything, il noto youtuber che da anni si diverte a torturare i dispositivi più popolari del mercato.

L’elevata spesa per portare a casa l’ultimo top di gamma a marchio Apple sarà giustificata in termini di solidità ed affidabilità dello smartphone? Scopriamolo insieme.

Prova di resistenza per iPhone 16 Pro Max

In particolare, l’attenzione si è concentrata sul nuovo pulsante Camera Control, una delle caratteristiche distintive di iPhone 16 Pro Max. Il rivestimento in vetro zaffiro contribuisce a migliorare l’esperienza d’uso quando si scattano le fotografie: il suo livello di resistenza è più che soddisfacente e va sottolineato come il vetro zaffiro aiuti anche a dissipare il calore, garantendo una migliore durabilità dello smartphone.

Nel corso del test, Zack Nelson ha esaminato anche il display frontale con protezione in vetro Ceramic Shield, che secondo Apple garantisce il 50% di resistenza in più rispetto generazione precedente. L’iPhone 16 Pro Max ha mostrato graffi leggeri una volta raggiunto il livello 6 della scala di Mohs e graffi più visibili al livello 7, confermando una protezione tutto sommato nella norma quando si parla di smartphone premium.

In merito alla cornice, realizzata in titanio, iPhone 16 Pro Max è risultato un filo più vulnerabile del previsto: un po’ come avviene con l’alluminio anodizzato. Il retro, invece, può vantare una finitura in vetro opaco che regge bene all’usura quotidiana, con l’eccezione del logo Apple: lucido e più suscettibile ai segni del tempo.

Un altro aspetto degno di nota è la resistenza al calore del display. Una volta esposto alla fiamma diretta, lo schermo ha retto sorprendentemente bene: il rivestimento oleofobico ha subito danni dovuti all’elevata temperatura, ma il pannello in sé non ha riportato danni permanenti, confermando la sua robustezza.

Infine, il test di piegatura è stato un passaggio cruciale, soprattutto considerando il design studiato per accogliere il pulsante Camera Control: iPhone 16 Pro Max ha superato con successo la prova, senza alcun danno evidente, dimostrando come Apple sia riuscita a trovare un ottimo equilibrio tra innovazione e resistenza.