Youtube: non pubblicate questi video, altrimenti bye bye monetizzazione

Il fenomeno dei trailer cinematografici falsi sta diventando un problema sempre più evidente su YouTube. Basta scorrere la home page per imbattersi in video che promettono sequel inesistenti della Marvel o adattamenti mai realizzati di Harry Potter, con miniature accattivanti che mostrano attori famosi in ruoli che non hanno mai interpretato.

Finora, queste operazioni di clickbait hanno generato milioni di visualizzazioni (e guadagni considerevoli) per i creatori di contenuti, ma YouTube ha deciso di intervenire, non eliminando i video ma colpendo dove fa più male: il portafoglio.

I finti trailer cinematografici non saranno più monetizzati su Youtube?

Secondo un report di Deadline, Youtube ha già demonetizzato due dei più grandi canali specializzati in trailer fasulli: Screen Culture (1,4 milioni di iscritti) e KH Studio (700mila follower). Il primo è noto per rimontare scene di film esistenti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, creando trailer incredibilmente convincenti di pellicole mai realizzate. Il secondo, invece, gioca con scenari ipotetici, immaginando ad esempio un James Bond interpretato da Henry Cavill o Leonardo DiCaprio protagonista di Squid Game.

Questa mossa da parte di YouTube non è casuale. Le policy della piattaforma vietano esplicitamente contenuti “ingannevoli” o “clickbait”: i suddetti canali hanno ripetutamente infranto la regola. La decisione è definitiva? Non necessariamente, ma le possibilità di successo in caso di ricorso appaiono piuttosto scarse.

Le reazioni dei creator sono state diverse: nessuna dichiarazione da parte di Screen Culture, mentre il fondatore di KH Studio ha difeso il proprio lavoro, affermando di aver sempre puntato sull’esplorazione creativa piuttosto che sull’inganno. Tuttavia, per YouTube, la linea di demarcazione tra “omaggio” ed “inganno” è ormai netta.

Con l’AI che rende sempre più facile creare contenuti iperrealistici, questa potrebbe essere solo la prima di molte azioni simili. Resta da vedere se il provvedimento basterà a frenare il fenomeno o se i creator di Youtube si ingegneranno con nuove modalità per aggirare la regola.