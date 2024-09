WhatsApp: arriva una nuova funzione che ti semplificherà la vita

WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità nell’ultima versione beta per Android, esattamente la 2.24.20.19, che permette di contrassegnare tutte le chat come lette in un solo tocco.

Questa novità, già presente da tempo su iOS, offre agli utenti Android un modo semplice ed efficiente per gestire le conversazioni non lette. I primi segnali erano emersi nelle precedenti release beta, ma solo adesso è possibile sfruttare nel concreto tale comodità.

La funzione, attualmente in fase di prova solo con alcuni beta tester, è disponibile all’interno del menu overflow della scheda chat di WhatsApp e consente di cancellare istantaneamente il conteggio dei messaggi non letti.

Come azzerare il conto delle chat non lette su WhatsApp

Lo screenshot di WABetaInfo, che da sempre ci aggiorna su tutte le nuove funzionalità in arrivo, conferma la disponibilità di questa opzione:

Per chi riceve quotidianamente una grande quantità di messaggi su WhatsApp, soprattutto nelle chat di gruppo o in conversazioni multiple, questa funzione rappresenta un notevole vantaggio. Prima dell’aggiornamento, gli utenti erano costretti a controllare manualmente ogni conversazione per contrassegnarla come letta. Tale procedimento, sebbene sia più che fattibile, portava ad un maggiore dispendio in termini di tempo, specialmente per chi gestisce molteplici conversazioni in simultanea. Grazie a questa scorciatoia, invece, si può procedere con un singolo passaggio, azzerando l’indicatore dei messaggi non letti da tutte le chat.

L’opzione “Leggi tutto” consente quindi agli utenti di organizzare al meglio le loro conversazioni, senza dover entrare di volta in volta nelle singole chat. Un’ulteriore passo in avanti per rendere ancora più completa ed appagante l’esperienza di utilizzo del servizio. Come detto, al momento la possibilità di contrassegnare tutte le chat come lette è disponibile solo per alcuni beta tester, ma WhatsApp ha annunciato che la funzione verrà estesa ad un numero maggiore di utenti già nei prossimi giorni.