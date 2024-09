Telegram si arrende: comunicherà i dati degli utenti in casi specifici

La recente decisione di Telegram di condividere dati degli utenti con gli enti governativi, in caso di “richieste legali valide”, sta suscitando infuocate discussioni su privacy e sicurezza.

Gli utenti di Telegram non si sentono più tutelati

Telegram, nota per l’efficacia della sua crittografia end-to-end (E2EE) nelle chat segrete, ha guadagnato popolarità tra coloro che cercano di ottenere la massima privacy per le proprie conversazioni. Tuttavia, questo tipo di protezione si è rivelata un’arma a doppio taglio, poiché la piattaforma è stata utilizzata anche da criminali allo scopo di evitare il tracciamento da parte delle autorità.

Pavel Durov, CEO di Telegram, non sta attraversando un momento facile: la piattaforma è stata accusata dalle autorità francesi di favorire attività illecite, rifiutandosi di condividere informazioni personali degli utenti. In risposta a tali pressioni, Telegram ha modificato i suoi termini di servizio, dichiarando che rivelerà informazioni come l’indirizzo IP e il numero di telefono di un utente in caso di richieste legali appropriate da parte degli enti governativi.

Questa nuova posizione riflette il tentativo di Telegram nel trovare un giusto mix tra privacy e necessità di collaborare con le forze dell’ordine, ma è comprensibile che sollevi un bel po’ di preoccupazioni. Un cambiamento utile per arrestare individui che utilizzano l’app di messaggistica per attività criminali, ma cresce anche il timore che questo rappresenti un nuovo strumento in mano a governi autoritari per reprimere la libertà di espressione e monitorare le conversazioni dei cittadini.

Un simile sviluppo potrebbe spingere alcuni iscritti, particolarmente attenti alla privacy, ad abbandonare Telegram in favore di altre piattaforme con crittografia E2EE, come Signal o Google Messages. Tuttavia, trovare un servizio che offra lo stesso equilibrio tra privacy e funzionalità potrebbe rivelarsi alquanto difficile. Telegram, comunque, dovrà dimostrare di essere più che rigorosa nel valutare quali richieste di dati considerare “legali e valide”, così da non perdere la fiducia degli utenti (sempre che non sia già troppo tardi).