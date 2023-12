Vodafone FIBRA: ora con zero costi di attivazione

La Fibra di Vodafone è ora disponibile ONLINE con attivazione gratuita, invece di 39,90 euro, fino al giorno 11 Dicembre 2023.

L’offerta in questione parte da 22,90 euro mensili per i già clienti dell’operatore rosso. Per chi non ha Vodafone sul cellulare, il prezzo è pari a 24,90 euro ogni mese, invece di 27,90€.

Fibra Vodafone: i dettagli della promo scontata

La tariffa in questione prevede ad un prezzo relativamente basso un servizio di prim’ordine. Vediamo tutte le caratteristiche dell’offerta in promozione:

Costo di attivazione iniziale : richiedendo l’offerta sul sito dell’operatore rosso oppure tramite il “Ti richiamiamo noi” hail il contributo di allaccio GRATIS.

: richiedendo l’offerta sul sito dell’operatore rosso oppure tramite il “Ti richiamiamo noi” hail il contributo di allaccio GRATIS. Costo di attivazione rateizzato : la tariffa prevede un costo di attivazione rateale di 5 euro al mese per 24 mesi che è già incluso nel prezzo dell’offerta. Al termine dei due anni, il canone rimane lo stesso.

: la tariffa prevede un costo di attivazione rateale di 5 euro al mese per 24 mesi che è già incluso nel prezzo dell’offerta. Al termine dei due anni, il canone rimane lo stesso. Connessione linea Fissa : internet flat 24 ore su 24 in FTTH alla velocità massima fino a 2.5 Gigabit/s in download e 500 Mbps in upload , il tutto varia in base alla copertura disponibile in zona. In alternativa, è possibile richiedere la FTTC o l’ADSL.

: internet flat 24 ore su 24 in FTTH alla velocità massima fino a in e in , il tutto varia in base alla copertura disponibile in zona. In alternativa, è possibile richiedere la o l’ADSL. Modem – Router : apparato incluso con Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer , un sistema intelligente che garantisce una stabilità e velocità della linea su qualsiasi device connesso.

: apparato incluso con e , un sistema intelligente che garantisce una stabilità e velocità della linea su qualsiasi device connesso. Chiamate da telefono fisso: minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi in tutta Italia. Non sono incluse verso fissi e mobili internazionali.

In caso di recesso è previsto un corrispettivo di 15€ in caso di migrazione verso altro gestore oppure di 23 euro se si richiede la cessazione della linea fissa.

Costi ed altro

Il costo iniziale è pari a 0 euro una tantum se viene richiesta l’attivazione entro il giorno 11 Dicembre 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.