Vivo X Note: colorazione standard per un hardware spinto al massimo

Dopo aver scoperto il design di Vivo X Note grazie a un teaser ufficiale pubblicato qualche ora fa dal colosso cinese, una nuova informazione pubblicata in rete ci offre la possibilità di scoprire la colorazione ufficiale del device attese al lancio.

Infatti, a distanza di pochi giorni di distanza dall’evento di presentazione del prossimo 11 aprile, la compagnia ha aperto la possibilità di prenotare il device tramite alcuni rivenditori online come JD.com e Tmall.

Ecco la colorazione ufficiale di Vivo X Note

Ebbene, proprio grazie alle pagine sui rivenditori online abbiamo l’occasione di scoprire che Vivo X Note sarà presentato in tre colorazioni: grigio, nero e blu. Ci sono alcuni rumor che indicano la possibilità che la compagnia svelerà anche una singolare colorazione arancione, ma al momento non ci sono indicazioni in merito.

Scheda tecnica Vivo X Note (RUMOR)

Vivo X Note monterà un display AMOLED (Samsung E5) da 7 pollici con risoluzione Quad HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. I render svelano una fotocamera punch hole centrale (non è ancora nota la risoluzione del sensore) e una lavorazione waterfall del display che diventa curvo alle estremità laterali. Sotto il cofano è atteso il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di spazio interno in formato UFS 3.1, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e da 50W in wireless. Sul retro è ben visibile una fotocamera circolare con quattro lenti così costituite: un sensore Samsung S5KGN1 da 50 MP, un sensore Sony IMX598 da 48 MP, un sensore Sony IMX663 da 12 MP e un sensore OV08A10 da 8 MP con zoom 5x.

Ad oggi non si hanno indicazioni ufficiali per quanto riguarda il prezzo di lancio del device, ma ormai mancano pochi giorni all’evento di presentazione; è possibile che torneremo a parlare dello smartphone per via di qualche rumor dell’ultimo minuto.