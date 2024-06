Motorola Edge 50 Fusion: sconto ESCLUSIVO del 13% su Amazon

Il Motorola Edge 50 Fusion rappresenta l’apice della tecnologia mobile, combinando design elegante e prestazioni di altissimo livello. Con un look ultrasottile e leggero, questo smartphone offre una simmetria perfetta e una protezione IP68, che garantisce resistenza all’acqua. Questo significa che non dovrai preoccuparti di eventuali incidenti, potrai goderti la bellezza e la funzionalità del tuo dispositivo anche in condizioni meno ideali. Inoltre oggi, grazie a un super sconto del 13% su Amazon, può essere tuo al prezzo speciale di soli 389,00 euro, anziché 449,00 euro.

Motorola Edge 50 Fusion: il medio gamma definitivo a questo prezzo

Il display pOLED FHD+ da 6,67 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, offre un’esperienza visiva senza precedenti. I colori vivaci e il contrasto eccezionale rendono ogni video e foto un vero piacere per gli occhi. Che si tratti di guardare un film, giocare o semplicemente navigare sul web, il Motorola Edge 50 Fusion garantisce una qualità d’immagine straordinaria, supportata da un impianto audio multidimensionale Dolby Atmos per un’esperienza sonora immersiva.

Le prestazioni fotografiche del Motorola Edge 50 Fusion sono altrettanto impressionanti. La fotocamera principale da 50MP, combinata con una secondaria da 13MP, offre scatti nitidi e dettagliati in qualsiasi condizione di luce. La tecnologia avanzata di messa a fuoco, con un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore, assicura che ogni momento catturato sia cristallino e pieno di dettagli. Gira video professionali e scatta foto straordinarie con una facilità senza precedenti.

La batteria da 5000mAh del Motorola Edge 50 Fusion è progettata per durare tutto il giorno e oltre. E quando hai bisogno di una ricarica veloce, la tecnologia TurboPower da 68W inclusa nella confezione ti permette di ricaricare rapidamente il dispositivo, così non dovrai mai preoccuparti di restare senza energia.

Sotto la scocca, il Motorola Edge 50 Fusion è alimentato dal potente processore Snapdragon 7s Gen 2, supportato da fino a 12 GB di memoria con Estensione RAM e fino a 512 GB di storage. Questo garantisce prestazioni fluide e veloci, che tu stia multitasking, giocando ai tuoi giochi preferiti o utilizzando applicazioni impegnative.

Oggi, su Amazon, il Motorola Edge 50 Fusion è disponibile con uno sconto del 13%. Approfitta di questa occasione imperdibile per ottenere uno smartphone di fascia alta a un prezzo eccezionale di soli 389,00 euro. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua vita digitale con un dispositivo semplicemente incredibile.