iPhone 14 (128 GB): a 649€ non puoi lasciartelo sfuggire

Se sei alla ricerca di un nuovo melafonino di Apple da acquistare oggi, non possiamo non consigliarti l’ottimo iPhone 14 che, nella sua iterazione azzurra, con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fallo tuo adesso, con Prime avrai accesso al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e potrai beneficiare della consegna celere e immediata presso il tuo domicilio (o un luogo da te designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Fai presto se sei interessato/a all’acquisto; se lo prenderai da Amazon avrai accesso ad altri vantaggi esclusivi. Corri a prenderlo e non pensarci troppo.

iPhone 14: ecco perché comprarlo

iPhone 14 è un device che, ancora oggi, è un best buy senza paragoni e senza rivali. Parliamo di uno smartphone piccolo e compatto, dotato di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, con 128 GB di memoria interna e una batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica. Si ricarica rapidamente via Lightning o mediante la wireless charging. In alternativa sappi che c’è anche la tecnologia MagSafe. Fra le altre cose, troviamo due sensori sulla back cover che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il pannello è un OLED Retina da 6,1 pollici con notch di piccole dimensioni e cornici sottili al seguito. Il frame del telefono è in alluminio mentre anteriormente il display è protetto dal vetro Ceramic Shield di nuova generazione.

Il device di Apple viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: fallo tuo adesso, anche perché c’è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato. Si trova al suo minimo storico, è un best buy senza paragoni e senza rivali. Corri a prenderlo.