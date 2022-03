Vivo X Note: l'incredibile design in primo piano in questo teaser

Dopo le ultime informazioni sul design a farfalla di Vivo X Fold, il primo foldable del colosso cinese, e il processore atteso su Vivo X80 Pro, l'azienda torna nuovamente a far parlare di sé pubblicando un teaser ad alta risoluzione in cui svela buona parte del design di Vivo X Note.

Com'è possibile notare nell'immagine sottostante, infatti, il design del nuovo smartphone di fascia alta è pronto a competere con quello degli altri colossi del settore come Apple, Samsung, Xiaomi, OnePlus e non solo.

Vivo X Note mostra il suo design di alto livello in un nuovo teaser

Vivo X Note è atteso con un display di tipo waterfall con fotocamera punch hole centrale, mentre sul retro è ben visibile un modulo fotografico quadruplo, circolare, con flash LED sperato dal resto dei sensori e il brand delle ottiche ZEISS nell'angolo destro superiore. In base alle ultime indicazioni provenienti dal passaggio del device presso il TENAA, lo smartphone è atteso con un display AMOLED (Samsung E5) da 7 pollici con risoluzione Quad HD+ e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Sotto la scocca è quasi certa la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con tutta probabilità accompagnato da 8/12 GB di RAM con 256/512 GB di spazio interno. Per quanto riguarda la batteria, invece, si parla di un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless.

Una interessante particolarità del teaser pubblicato da Vivo, se ci fate caso, è la presenza del piccolo slider fisico lungo il lato sinistro: esso, con tutta probabilità, permetterà di attivare/disattivare rapidamente la modalità silenziosa proprio come avviene sulla stragrande maggioranza degli smartphone OnePlus.

Con tutta probabilità scopriremo ulteriori informazioni su Vivo X Note nel corso dei prossimi giorni. Vi ricordiamo, infine, che la compagnia ha in programma un evento il prossimo 11 aprile in cui svelerà Vivo X Fold, Vivo X Note, Vivo X80 Series e Vivo Pad: restate sintonizzati su queste pagine per non perdervi tutte le novità in arrivo.