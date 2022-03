Vivo X Fold arriverà l'11 aprile e sfiderà Galaxy Z Fold e OPPO Find N

Dopo una lunga serie di leak, rumor, indiscrezioni e teaser vari, in queste ore Vivo ha pubblicato un annuncio online svelando la data di lancio di Vivo X Fold: il primo smartphone pieghevole del colosso cinese sarà presentato il prossimo 11 aprile.

Con tutta probabilità, inoltre, è probabile che durante lo stesso evento la compagnia svelerà anche Vivo Pad – il primo tablet -, Vivo X Note e anche la serie di smartphone di fascia alta Vivo X80.

Vivo X Fold: la data di lancio è fissata per l'11 aprile

Indicato con il nome in codice “Butterfly“, è molto probabile che Vivo X Fold sarà costituito da un design nato dall'unione di OPPO Find N e Samsung Galaxy Z Fold3. Nelle scorse ore, infatti, il famoso leaker Digital Chat Station aveva pubblicato un post su Weibo in cui annunciava che il team di sviluppo di Vivo aveva preso il meglio da entrambi gli smartphone per realizzare un device con una incredibile esperienza di utilizzo.

Specifiche tecniche (RUMOR)

Benché non ci siano ancora informazioni ufficiali circa la scheda tecnica del foldable di Vivo, è altamente probabile che il device monterà un display esterno di tipo OLED da 6.53 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole centrale – non è ben chiaro se la frequenza di aggiornamento sarà a 120 Hz e se sarà di tipo LTPO. Si vocifera che il device monterà una batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e da 50W in wireless.

Con tutta probabilità il primo foldable di Vivo arriverà in due varianti: una con 12 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, e un'altra con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio interno; si parla invece di ben tre varianti cromatiche. Come processore è altamente probabile (se non certo) la presenza del SoC di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni in arrivo nel corso delle prossime ore.