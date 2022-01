Vivo V23 e V23 Pro sono ufficiali: ecco i selfie phone numero 1

A seguito dei numerosi rumor, indiscrezioni e leak che ci avevano svelato le specifiche tecniche dei nuovi smartphone di Vivo, in queste ore il colosso cinese ha finalmente presentato i device Vivo V23 e Vivo V23 Pro. Si tratta dei primi device a montare una doppia fotocamera frontale per i selfie.

Vivo V23 e V23 Pro: caratteristiche e design

I nuovi device montano entrambi display di tipo AMOLED a risoluzione Full HD+ con sensore di impronte integrato, frequenza di aggiornamento a 90 Hz e una diagonale pari a 6.44 pollici per il modello V23 e 6.56 pollici per il modello V23 Pro. Il primo monta il processore MediaTek Dimensity 920, mentre il secondo si spinge più in alto con il SoC MediaTek Dimensity 1200; in entrambi i casi, però, i device arrivano con 8/12 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio interno.

L'aspetto più interessante dei nuovi telefoni è senza ombra di dubbio la doppia fotocamera selfie con sensore principale da 50 MP e uno ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale a 105°. Piuttosto completa la fotocamera tripla posteriore mentre la batteria può contare su un modulo da 4200 mAh per il modello V23 e da 4300 mAh per il modello V23 Pro, in entrambi i casi con supporto alla ricarica rapida a 44 W.

Gli smartphone, infine, arrivano con Android 12 e la personalizzazione FunTouch OS 12 out-of-the-box.

Scheda tecnica Vivo V23

Display AMOLED da 6.44 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel, sensore di impronte integrato, supporto HDR10+, frequenza di aggiornamento a 90 Hz;

processore MediaTek Dimensity 920;

8/12 GB di RAM LPDDR4x con 128/256 GB di spazio interno;

fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con apertura f/1.89, flash LED, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale con sensore da 50 MP con autofocus e apertura f/2.0 e sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale a 105° e apertura f/2.28;

dimensioni: 157.20 × 72.42 × 7.39 mm;

peso: 179 grammi;

connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5Ghz), Bluetooth 5.2 e GPS/GLONASS;

batteria da 4200m Ah con ricarica rapida a 44 W;

Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Scheda tecnica Vivo V23 Pro

Display AMOLED da 6.56 pollici a risoluzione Full HD+ da 2376 × 1080 pixel, sensore di impronte integrato, supporto HDR10+, frequenza di aggiornamento a 90 Hz, campionamento al tocco a 240 Hz e luminosità massima di 1300 nits;

processore MediaTek Dimensity 1200;

8/12 GB di RAM LPDDR4x con 128/256 GB di spazio interno;

fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP con apertura f/1.88, flash LED, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale con sensore da 50 MP con autofocus e apertura f/2.0 e sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale a 105° e apertura f/2.28;

dimensioni: 159.46 × 73.27 × 7.36 mm;

peso: 171 grammi;

connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5Ghz), Bluetooth 5.2 e GPS/GLONASS;

batteria da 4300m Ah con ricarica rapida a 44 W;

Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Prezzo e disponibilità

Vivo V23 e V23 Pro sono disponibili in pre-ordine da oggi nelle colorazioni Stardust Black e Sunshine Gold. Il modello base costa 29.900 rupie indiane, circa 350 euro, con 8+12 GB mentre il modello con 12+256 GB sale a 34.900 rupie indiane, circa 415 euro. Il modello Pro con 8+128 GB, invece, costa 38.990 rupie indiane, circa 460 euro, mentre la versione con 12+256 GB arriva a 43.990 rupie indiane, circa 520 euro.

Le vendite al pubblico partiranno dal prossimo 13 gennaio per il modello V23 Pro e dal 19 gennaio per il modello V23.