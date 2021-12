Vivo V23 5G e V23 Pro 5G non hanno più segreti: ecco le specifiche

Vivo ha in cantiere un gran numero di device di fascia medio-alta, tra cui gli smartphone Vivo V23 5G e Vivo V23 Pro 5G svelati in queste ore da un rumor che ne descrive la probabile scheda tecnica completa e il prezzo di vendita.

Un rumor svela Vivo V23 5G e V23 Pro 5G

Entrambi i device, secondo le informazioni rivelate da Vivo, dovrebbero arrivare sul mercato il giorno 5 gennaio 2022 e, grazie al leaker Yogesh Brar, quest'oggi abbiamo l'opportunità di scoprire in anteprima le specifiche e il prezzo di listino.

Caratteristiche e prezzo di Vivo V23 5G

Secondo il leaker, Vivo V23 5G monterà un pannello flat di tipo AMOLED da 6.44 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e sensore di impronte integrato. Il device, inoltre, dovrebbe montare il processore MediaTek Dimensity 920 con 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2, una batteria da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 44 W, una fotocamera frontale da 50 MP e 8 MP, una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 64 MP, uno ultra grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con Android 12 e la FunTouchOS 12 a circa 29000 rupie indiane, più o meno 340 euro al cambio.

Caratteristiche e prezzo di Vivo V23 Pro 5G

Venendo al modello Vivo V23 Pro 5G, in questo caso il leaker indica un device leggermente più prestante. Si parla di un pannello curvo di tipo AMOLED da 6.56 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, sensore di impronte integrato, processore MediaTek Dimensity 1200, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di spazio interno, una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida a 44 W. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il device dovrebbe montare un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Anche in questo caso si parla di Android 12 con la FunTouchOS 12 mentre il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno alle 40000 rupie indiane, circa 480 euro al cambio.