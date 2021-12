Vivo V23 Pro passa da Google Play Console: tutti i dettagli

A seguito della pubblicazione delle informazioni di Vivo V23 Pro su Geekbench, il passaggio di Vivo V23 Pro tramite Google Play Console ci fornisce ulteriori dettagli sulle specifiche dello smartphone di fascia media e sul suo design. La timeline circa l'arrivo dei primi device entro il Q1 2022 ci indica che Vivo dovrebbe presentare i modelli Vivo V23 e Vivo V23 Pro durante il mese di gennaio, motivo per cui sempre più spesso i device ricevono le varie certificazioni che ci permettono di scoprire qualche informazioni in più sul loro conto.

Google Play Console svela buona parte di Vivo V23 Pro

Cosa svela il passaggio dalla Google Play Console? Innanzitutto sappiamo che Vivo V23 Pro (V2132) monterà un pannello a risoluzione 1080 x 2376, quindi Full HD+, con una definizione pari a 440 PPI. Dal punto di vista software sarà il primo device Vivo a montare Android 12 con la FuntouchOS 12 out-of-the-box, mentre sotto la scocca sarà disponibile il processore MediaTek Dimensity 1200 con 8 GB di RAM – non è ancora chiaro se sarà disponibile una variante con un taglio di RAM più generoso.

Per quanto riguarda il design, frontalmente il notch della fotocamera sarà piuttosto visibile per via della presenza di due fotocamere frontali, mentre il sensore principale dovrebbe essere pari a 64 MP. Non è ancora chiaro la dimensione dello spazio di archiviazione a disposizione, la batteria, la connettività e il resto della scheda tecnica; probabilmente avremo modo di scoprire questi dettagli in seguito a ulteriori passaggi attraverso altri enti di certificazione.