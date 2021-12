Vivo V23 Pro: cosa ci svela il passaggio su Geekbench?

Vivo V23 Pro passa su Geekbench e il relativo benchmark ci offre alcuni dettagli preziosi sulla composizione della sua scheda tecnica. Dopo aver lanciato il modello economico Vivo V23e, il colosso cinese sta scaldando i motori e si prepara a presentare la nuova gamma Vivo V23 fra non molto. Il passaggio dal database Geekbench conferma alcuni rumor che nei giorni scorsi erano circolati in rete circa la scheda tecnica del nuovo device.

Cosa ci dice il benchmark di Vivo V23 Pro?

Atteso al lancio a gennaio 2022, il modello V2132 (Vivo V23 Pro) è stato scovato su Geekbench con il processore MediaTek MT6893Z, nome in codice del SoC MediaTek Dimensity 1200; il chip è munito di un'architettura costituita da core ad alte prestazioni a 3.0 GHz e core a basse prestazioni da 2.0 GHz.

La variante scovata sul database di Geekbench monta 8 GB di RAM – è molto probabile che sarà disponibile anche una versione con 12 GB di RAM – e Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean o Funtouch OS 12 in relazione ai Paesi in cui verrà commercializzato il device. Il punteggio raggiunto dal device è pari a 679 e 2707 rispettivamente in single core e multi core.

Un leak recente su Vivo V23 Pro scommette circa la presenza di un sensore fotografico principale da 64 MP. Difficile prevedere il giorno preciso del lancio del nuovo smartphone Android ma, considerando i rumor e i device in arrivo entro il Q1 2022, è probabile che l'azienda punti a una presentazione durante le prime settimane di gennaio.