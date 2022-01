Vivo chiude il 2021 con il botto: cosa ci attende in futuro?

I risultati fiscali di Vivo relativi al 2021 fanno ben sperare per il futuro della compagnia. Il colosso cinese ha chiuso lo scorso anno con una prestazione eccellente sotto tutti i punti di vista, segno che la strategia commerciale di crescita sta ripagando gli sforzi della compagnia all'interno del mercato mobile (e non solo). Durante gli scorsi 12 mesi l'azienda ha esteso il suo mercato a sei nuovi Paesi: Perù, Repubblica Ceca, Romania, Austria, Serbia e Messico, e secondo gli ultimi dati raccolti da Gartner la compagnia si è posizionata al quarto posto della classifica mondiale dei produttori di smartphone durante il Q3 del 2021.

I risultati fiscali di Vivo relativi al 2021 segnano un nuovo record

Nel mentre l'azienda continua a mantenere un momentum piuttosto favorevole anche nei mercati più importanti – India, Filippine e Malesia – mentre continua a espandersi nel Sudest asiatico forte dei quai 400mila centri di assistenza Vivo autorizzati. In questa fase di crescita ottimale la compagnia è riuscita a vendere più di 200 milioni di smartphone durante il 2021, un risultato estremamente importante considerando la sua iniziale espansione verso i mercati occidentali.

Infine, il 2021 è stato l'anno in cui Vivo ha raggiunto un nuovo accordo commerciale con Zeiss per quanto riguarda l'introduzione delle lenti nei nuovi device in arrivo; ci aspettiamo che l'attesa serie Vivo X80 continui a utilizzarle per offrire scatti di qualità in ogni condizione.