Vivo X80 senza segreti: un leak svela tutti i dettagli dei device

A distanza di pochi mesi dal lancio della serie Vivo X70, in queste ore un inedito leak mette in evidenza le probabili specifiche tecniche della serie Vivo X80 il cui lancio dovrebbe avvenire a breve. Sappiamo che il colosso cinese ha in programma la presentazione di tre smartphone: Vivo X80, Vivo X80 Pro e Vivo X80 Pro+.

Un leak svela tutte le specifiche della serie Vivo X80

Indipendentemente dal modello sembra che tutti e tre gli smartphone montino un display AMOLED con tecnologia LTPO e frequenza di aggiornamento a 120 Hz con le seguenti dimensioni: 6.5 pollici e risoluzione Full HD+ per Vivo X80, 6.78 pollici e risoluzione Full HD+ e QHD+ per i modelli Vivo X80 Pro e X80 Pro+.

Il leaker è convinto che il modello Vivo X80 monterà il processore MediaTek Dimensity 8000 e il modello Vivo X80 Pro il SoC MediaTek Dimensity 9000; il modello di punta, invece, dovrebbe contare sulle prestazioni offerte dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Dal punto di vista della RAM e dello spazio di archiviazione si fa menzione di RAM LPDDR4X per Vivo X80 e LPDDR5 per i modello X80 Pro e X80 Pro+, mentre non ci sarebbero differenze per quanto riguarda lo storage che sarà per tutti di tipo UFS 3.1.

Passando alle fotocamere, Vivo X80 dovrebbe fare affidamento su un sensore principale Samsung GN5 da 50 MP, un sensore secondario da 13 MP e un sensore terziario Sony IMX663 da 12 MP con zoom ottico 2x; Vivo X80 Pro è invece atteso con un sensore principale da 50 MP, un sensore secondario Samsung JN1 da 50 MP, un sensore terziario Sony IMX663 da 12 MP e un altro sensore da 50 MP con zoom ottico 5x; infine, per Vivo X80 Pro+ si fa riferimento a un sensore principale da 50 MP, uno secondario Sony IMX598 da 49 MP, un sensore da 50 MP con zoom ottico 2x e un altro sensore da 50 MP con zoom ottico 5x.

Tutti e tre gli smartphone arriveranno sul mercato con Android 12 e la personalizzazione OriginOS Ocean.