Vivo è pronta a stupire con la ricarica rapida da 200W?

Gli OEM Android asiatici sono sempre a lavoro su nuove tecnologie di ricarica rapida in grado di assicurare il 100% di autonomia in alcuni casi in appena 30 minuti, e un nuovo rumor pubblicato in rete in queste ore indica che Vivo starebbe lavorando a una innovativa tecnologia che consentirà di spingere la ricarica rapida fino a 200W.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate su Weibo dal sempre ben informato (e affidabile) Digital Chat Station, sembra che la nuova tecnologia funzionerà a 20 V e 10 A e che il device in questione monterà una batteria da 4000 mAh.

Vivo ha in cantiere un nuovo smartphone con la ricarica rapida da 200W?

Per quanto 4000 mAh possano apparire insufficienti per un device moderno, a maggior ragione se dotato di modulo 5G, in realtà l’obiettivo di Vivo è garantire ore e ore di autonomia impiegando una piccola frazione di tempo per ricaricare il telefono; non è sbagliato prevedere che a 200W sarà possibile raggiungere il 100% di carica anche in meno di 30 minuti.

Nelle scorse settimane il colosso cinese ha presentato i nuovi smartphone Android di fascia premium Vivo X80 e Vivo X80 Pro con ricarica rapida da 80W su cavo, pertanto è chiaro che in tutta probabilità il device descritto da Digital Chat Station faccia riferimento al tanto chiacchierato Vivo X80 Pro Plus oppure al nuovo Vivo X90 Pro di cui ancora non si sa praticamente nulla.

Per onestà intellettuale ricordiamo che Vivo non è il primo OEM Android a spingersi fino a questo punto: infatti, già l’anno scorso Xiaomi presentava la ricarica HyperCharge da 200W su cavo che ancora non si è mai vista in nessun device. In attesa di scoprire maggiori informazioni su questa nuova tecnologia di ricarica di Vivo, l’ottimo smartphone di fascia alta Realme GT 2 è in offerta su Amazon con la ricarica da 65W su cavo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.