Un paio di settimane fa, il gigante tecnologico cinese Xiaomi aveva lanciato la sua tecnologia HyperCharge per i suoi futuri smartphone premium che offrono una ricarica rapida cablata da 200 W e una ricarica rapida wireless da 120 W.

Xiaomi HyperCharge 200W: sicura e potente come nessun'altra

Ora, l'azienda ha risposto ad alcune delle domande relative a questa nuova funzionalità unica nel suo genere. L'azienda ha invitato alcuni dei suoi utenti a porre domande agli ingegneri di Xiaomi e una delle domande sollevate riguardava proprio la sicurezza degli smartphone.

In risposta, Xiaomi ha confermato che la tecnologia è sicura da usare e ha anche aggiunto che è stata commercializzata da molto tempo nella divisione Ricerca e Sviluppo della comapgnia. La società ha affermato che ci sono 40 misure di sicurezza e protezione incluse in questa nuova tecnologia di ricarica.

Alla domanda sulla durata della batteria dello smartphone e sull'impatto della soluzione di ricarica rapida da 200 W, Xiaomi ha affermato che la durata della batteria del telefono è rimasta superiore all'80% dopo 800 cicli di ricarica, un valore molto più alto dello standard del settore poiché viene mantenuto il fabbisogno nazionale di energia oltre il 60%.

Al momento della presentazione della nuova soluzione HyperCharge Fast Charging, l'OEM cinese ha dimostrato che la ricarica cablata da 200 W può caricare una batteria da 4.000 mAh al 50 percento in soli tre minuti e impiega circa otto minuti per caricarsi completamente.

Allo stesso modo, la soluzione di ricarica wireless da 120 W può caricare una batteria da 4.000 mAh al 10% in pochi minuti e impiega sette minuti per caricarla al 50%. Ci vogliono solo 15 minuti per caricare completamente la batteria.

L'HyperCharge wireless da 120 W è arrivata come l'erede al trono della fasta charge senza fili da 80 W di Xiaomi, che è stata annunciata nell'ottobre dello scorso anno. La tecnologia di ricarica wireless da 80 W può caricare completamente una batteria da 4.000 mAh in 19 minuti.

Resta da vedere quale smartphone del brand sarà dotato di questa nuova tecnologia. Se dobbiamo ipotizzare, ci aspettiamo che lo smartphone di punta della serie Mi Mix di prossima generazione sia dotato della suddetta feature. Staremo a vedere.

