Vivo X80 è ufficiale: fotocamera al top e MediaTek Dimensity 9000

Assieme al potente Vivo X80 Pro annunciato nelle scorse ore, il colosso cinese ha annunciato anche il modello Vivo X80 con a suo favore una scheda tecnica da top di gamma di altissimo livello.

Come avevano già svelato numerosi rumor nei giorni scorsi, il device dispone dell’ultimo processore di MediaTek e del processore d’immagine V1+ in grado di garantire una qualità di scatto che non ha pari sul mercato mobile.

Vivo X80: caratteristiche e design

Caratterizzato da un design curato in ogni minimo dettaglio, frontalmente è presente un imponente pannello AMOLED Samsung E5 da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità massima di 1300 nit, HDR10+ e sensore di impronte integrato; insomma, il massimo che ha da offrire il settore mobile oggigiorno per un’esperienza di utilizzo di alto livello.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il device è animato dal processore MediaTek Dimensity 9000 a cui fanno compagnia 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di tipo UFS 3.1. Posteriormente il modulo triplo è costituito da un sensore Sony IMX866 da 50 MP con apertura f/1.75, flash LED e OIS, sensore ultra grandangolare Sony IMX663 da 12 MP con apertura f/2.0 e sensore Sony IMX663 da 12 MP con apertura f/1.98 e chip V1+, mentre frontalmente la fotocamera punch hole integra un sensore da 32 MP.

Di altissimo livello anche la batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo, mentre come sistema operativo troviamo Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean (Funtouch OS per i mercati internazionali).

Scheda tecnica

Display AMOLED Samsung E5 da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1800 pixel con HDR10+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità massima di 1300 nit e sensore di impronte integrato;

Processore MediaTek Dimensity 9000 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore Sony IMX866 da 50 MP con apertura f/1.75, flash LED e OIS, sensore ultra grandangolare Sony IMX663 da 12 MP con apertura f/2.0 e sensore Sony IMX663 da 12 MP con apertura f/1.98 e chip V1+;

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.45;

Dimensioni: 164.95 × 75.23 × 8.30 mm (Black) / 8.79 mm (Orange e Blue);

Peso: 206 grammi (Black e Blue) / 203 grammi (Orange);

Connettività 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS;

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 80W su cavo;

Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean.

Prezzo e disponibilità

Lo smartphone sarà disponibile in Cina a partire da questo venerdì, 29 aprile, ai seguenti prezzi: