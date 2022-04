Vivo Pad vs Xiaomi Pad 5: qual è il tablet da comprare?

Una settimana fa Vivo Pad veniva presentato con una scheda tecnica e un design che lo pongono nella fascia alta del mercato e quindi anche in competizione con Xiaomi Pad 5 (in queste ore disponibile su Amazon a un prezzo molto interessante).

Trattandosi di due tablet che hanno molto in comune, scopriamo qual è il device più interessante sul mercato prendendo in considerazione quattro aspetti: design, display, hardware e batteria.

Vivo Pad vs Xiaomi Pad 5: confronto tra due ottimi tablet

Design

Entrambi i device sono caratterizzati da un design che mette in risalto il display grazie alla presenza di cornici piuttosto ottimizzate, ma è il device di Vivo che spicca in quanto è realizzato con un telaio in alluminio mentre il tablet di Xiaomi ha solo il frame in metallo mentre il resto del corpo è in plastica.

Display

Per quanto riguarda il display entrambi i pannelli hanno una diagonale da 11 pollici a risoluzione Quad HD+ da 1600 x 2560 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, ma solo Xiaomi Pad ha dalla sua il supporto Dolby Vision.

Hardware

Per quanto riguarda l’hardware non c’è quasi competizione: Vivo Pad ha dalla sua il processore Qualcomm Snapdragon 870, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio interno e supporto alla connettività 5G. Di contro, Xiaomi Pad monta il vecchio Qualcomm Snapdragon 860 e non dispone del supporto alla connettività 5G; inoltre, anche dal punto di vista software il device di Vivo è molto più attuale in quanto monta Android 12 con la personalizzazione OriginOS HD, mentre il device di Xiaomi monta anche Android 11 con la MIUI 12.5.

Batteria

Venendo alla batteria c’è da fare un discorso diverso: sebbene Xiaomi Pad monti una migliore batteria da 8720 mAh, in realtà Vivo ha dalla sua il supporto alla ricarica rapida da 44W. È vero che magari può garantire un’autonomia inferiore, ma la ricarica rapida da 44W permette di riutilizzarlo senza aspettare troppo tempo.