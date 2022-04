Vivo Pad: l'anti iPad Air è finalmente ufficiale

Dopo la presentazione di Vivo X Fold, il primo foldable del colosso cinese, e Vivo X Note, il nuovo phablet con display da 7 pollici, l'azienda ha svelato anche il nuovo tablet Vivo Pad.

Come abbiamo avuto modo di vedere in questi giorni a seguito di numerose indiscrezioni, il device si presenta con un design apprezzabile e un hardware molto equilibrato.

Vivo Pad: design e caratteristiche

Da molti visto come l'antagonista dell'iPad Air, il device si presenta con un bel display LCD da 11 pollici a risoluzione WQXGA da 2560 x 1600 pixel, cornici ben ottimizzate, supporto HDR10 con Dolby Vision e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Anche le cornici, solitamente non così tante ottimizzate nei tablet, in questo caso offrono al display abbastanza respiro per garantire all'utente un'esperienza di utilizzo che ha un forte sapore premium.

Costituito da un telaio in alluminio spesso appena 6.55 mm, il device monta sul retro una fotocamera doppia con sensore principale da 13 MP e sensore ultra grandangolare da 8 MP, mentre frontalmente la fotocamera selfie da 8 MP è inserita all'interno della cornice superiore. Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 870 con 8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, mentre la batteria da 8040 mAh ha dalla sua anche il supporto alla ricarica rapida da 44W.

Chiude, infine, la presenza di Android 11 con OriginOS HD; ci saremo aspettati il più recente Android 12, siamo sinceri.

Scheda tecnica

Display LCD da 11 pollici a risoluzione WQXGA da 2560 x 1600 con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, HDR10 e Dolby Vision;

Processore Qualcomm Snapdragon 870 con 8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore: sensore principale da 13 MP con apertura f/2.2 e sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 112°;

Fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.2 e sensore ToF;

Quattro speaker stereo con supporto Dolby Atmos;

Connettività Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.2 e NFC;

Dimensioni: 253.15 × 164.71 × 6.55 mm;

Peso: 489 grammi;

Batteria da 8040 mAh con ricarica rapida da 44W;

Android 11 con la personalizzazione OriginOS HD.

Prezzo e disponibilità

Il tablet di Vivo è disponibile nelle colorazioni Blue e Black al prezzo di circa 330 euro al cambio per il modello con 128 GB di spazio interno e circa 420 euro al cambio per quello con 256 GB di memoria interna. La stylus e la tastiera Bluetooth sono rispettivamente disponibile a circa 50 euro al cambio e 90 euro al cambio.

Non ci sono indicazioni circa un eventuale disponibilità anche per il nostro Paese.