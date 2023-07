TikTok: come guadagnare con le visualizzazioni

TikTok è una delle applicazioni più famose per la condivisione di contenuti e intrattiene ogni giorno milione di utenti. Ma non è una piattaforma solo divertente che permette di creare dei contenuti interessanti, in realtà può essere una fonte di guadagno. L’applicazione di TikTok permette di guadagnare con le visualizzazioni, anche se ci sono dei requisiti e delle regole da rispettare. Ecco tutto quello che c’è da sapere su come guadagnare con le visualizzazioni su TikTok.

Requisiti per guadagnare con le visualizzazioni su TikTok

Per poter guadagnare con le visualizzazioni su TikTok, è necessario fare delle precisazioni, questo perché per iniziare a guadagnare è necessario soddisfare alcuni requisiti, prima ancora di pensare a cosa creare e quanto guadagnare. Nello specifico ecco tutti i requisiti necessari:

Avere 18 anni;

Avere 10.000 follower;

Avere almeno 10.000 visualizzazioni nei tuoi video negli ultimi 30 giorni;

Avere un account pubblico e verificato;

Rispettare le norme della community e i diritti d’autore.

Ovviamente salta subito all’occhio che alcuni requisiti sono molto basici, altri più complessi e lunghi, come i follower e le visualizzazioni. Ma perché questi requisiti sono fondamentali? Perché sono obbligatori per accedere al fondo TikTok per i Creator, che permette di ricevere una remunerazione in base alle visualizzazioni, all’engagement e alla qualità dei contenuti pubblicati. Per iscriversi al programma è poi necessario seguire questi passaggi:

Aprire l’app TikTok;

Andare sul profilo;

Toccare i tre puntini in alto a destra;

Scegliere “Creator”;

Selezionare “TikTok Creator Fund”;

Procedere con “Unisciti ora”;

Inserire i dati richiesti;

Accettare i termini e le condizioni;

Attendere la conferma dell’iscrizione.

Come guadagnare con le visualizzazioni su TikTok

Per guadagnare su TikTok iscriversi è solo il primo passo, infatti una volta iscritto al programma TikTok Creator Fund, è necessario cercare di aumentare le visualizzazioni e il l’engagement per guadagnare di più. Esistono delle strategie, non sono una regola scritta, ma sicuramente un possibile aiuto.

Andiamo per gradi, tra le primissime strategie da seguire sicuramente si trova quella di puntare su contenuti originali, divertenti, interessanti e di qualità, ma anche restare al passo con le tendenze e i challenge del momento.

Non dimenticare mai di usare gli hashtag giusti e pertinenti e se possibile collaborare con altri creator, fare duetti o reazioni. Inoltre, l’aspetto focus dei social è l’interazione e la condivisione con il pubblico, è quindi necessario non sottovalutare i propri follower, interagire con il pubblico, rispondere ai commenti. Ma soprattutto far sentire importanti tutte le persone che apprezzano i contenuti portati sulla piattaforma.

Come qualsiasi business è utile sempre soffermarsi sulle analisi e sulle statistiche dei propri contenuti, per capire e indirizzare il proprio percorso sulle performance migliori. Ricordando di scegliere e poi focalizzare i contenuti su un target di pubblico ben preciso, evitando di fare tanti video ma confusionari e senza uno scopo, è sempre preferibile scegliere la strada della qualità che della quantità.

Il percorso è abbastanza complesso, ci vuole impegno e tempo, soprattutto se preso con serietà e con lo scopo di renderlo redditizio e duraturo. Ovviamente però la domanda quindi nasce spontanea, ma quanto si guadagna su TikTok?

Non esiste una formula precisa per calcolare quanto si guadagna con le visualizzazioni su TikTok, in quanto dipende da molti fattori, come il numero di follower, il tipo di contenuto, il paese di origine, il tasso di cambio e altri criteri stabiliti da TikTok. Tuttavia, si stima che in media si possa guadagnare tra 2 e 4 centesimi di euro per ogni 1.000 visualizzazioni.

Quindi, per fare un esempio, con 100.000 visualizzazioni al giorno, è possibile guadagnare tra 2 e 4 euro al giorno. Ma la stima è davvero relativa, molti fattori influiscono in maniera sostanziale. Ovviamente il programma TikTok Creator Fund non è l’unica possibilità di fonte di guadagno.

I famosi creator, o Tiktoker insegnano che ci sono anche altri modi per guadagnare con le visualizzazioni su TikTok, come ricevere donazioni dai fan tramite le monete virtuali, fare sponsorizzazioni o collaborazioni con marche o aziende oppure vendere prodotti o servizi tramite link o codici sconto.

Metodi che al contrario del fondo TikTok possono essere molto redditizi. Quindi guadagnare con le visualizzazioni su TikTok è possibile, ma richiede impegno, creatività e costanza.

Le monete virtuali su TikTok

TikTok ha una valuta interna della piattaforma che si può acquistare con soldi veri e usare per fare regali ai creatori preferiti durante le loro dirette. Ovviamente riuscire a ricevere le monete virtuali, se lo scopo è voler guadagnare su TikTok.

Nello specifico questi regali una volta ricevuti si possono convertire in soldi e incassare. Le monete sono acquistabile dal profilo TikTok, per farlo è necessario aprire TikTok, raggiungere il proprio profilo personale e cliccare le tre linee orizzontali in alto a destra.

Dopodiché selezionare dal menu impostazione e procedere poi su “Saldo”. Procedere su “Ottieni monete” e poi acquistare a seconda dell’esigenza. Nel menu è presente una lunga lista, con il numero delle monete virtuali di TikTok e il relativo prezzo.

I pacchetti di monete sono 8 e partono da 22 monete sino ad arrivare a 16500 monete, il costo ovviamente aumenta a seconda del numero delle monete virtuali. Ma a cosa servono e come utilizzarle?

Per utilizzare le monete, è necessario partecipare a una live di un creatore e selezionare l’icona del regalo in basso a destra, è possibile inviare diversi tipi di regali, ognuno con un valore diverso in monete.